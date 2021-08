Danmark sender 100 millioner kroner til at hjælpe afghanere

Der er brug for hjælp til den humanitære krise i Afghanistan.

Det mener udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S). Derfor vil Danmark donere 100 millioner kroner til Internationalt Røde Kors og FN. Pengene kommer fra Danmarks udviklingsbistand.

- Vi har en absolut meget forværret situation i Afghanistan, siger Flemming Møller Mortensen.

Han påpeger, at Afghanistan i forvejen er et af de lande, som Danmark yder mest hjælp til - op mod 400 millioner kroner om året.

Den militante islamistiske bevægelse Talibans magtovertagelse har imidlertid øget behovet for hjælp. Blandt andet fordi mange forsøger at flygte ud af landet.

Pengene bliver efter planen fordelt mellem FN's humanitære landefond og Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC). De modtager hver 35 millioner kroner. De resterende 30 millioner kroner går til FN's flygtningeorganisation (UNHCR).

Pengene skal både bruges i Afghanistan og i nærområderne.

Fem millioner afghanere er fordrevet fra landet. Ifølge UNHCR kan den nuværende situation føre til op mod yderligere en halv million fordrevne.

Over 2,5 millioner afghanere er registreret som flygtninge. Hovedparten af dem befinder sig i Pakistan og Iran, der begge grænser op til Afghanistan.

Flemming Møller Mortensen er åben for, at det senere kan blive aktuelt at sende flere penge til Afghanistan.

- Nu vurderer vi situationen meget tæt i samarbejde med vores meget nære partnere, som arbejder i Afghanistan og har gjort det i mange år.

- Også i de områder, der har været kontrolleret af Taliban indtil nu, og som derfor også har meget gode kontakter til at nå lokalbefolkningen.

- Det er klart, at jeg vil vurdere situationen løbende, også i forhold til at skaffe yderligere midler, siger han.

Talibans magtovertagelse betyder, at Danmark ikke længere vil støtte det siddende styre i Afghanistan direkte. Men det får ikke Danmark til at overveje, om pengene til bistand skal bruges andre steder.

- Der har været nød i Afghanistan længe, og nødhjælp går til mennesker, ikke til regimer eller politiske styrer.

- Derfor er det så utrolig vigtigt, at vi også kanaliserer de nye danske midler til organisationer, vi stoler meget på, og som også har bevist i hverdagen, at de når den afghanske befolkning, siger Flemming Møller Mortensen.