Danmark sender hidtil største milliarddonation til Ukraine

Et bredt politisk flertal har tirsdag bakket op om at sende den hidtil største donationspakke fra Danmark til Ukraine.

Pakken på i alt 1,7 milliarder kroner består af køretøjer, materiel, luftforsvar og ammunition, fortæller fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget.

- Det er en donationspakke, som skal være med til at understøtte de kapaciteter, man mangler fra ukrainsk side for at kunne få en vellykket offensiv nu, som ukrainerne planlægger, for at generobre de områder, som russerne har besat, siger han.

- Vi kommer til sammen med nogle allierede at lave en donation, som betyder, at man kan styrke det ukrainske luftforsvar. Det er noget af det, der har været efterspurgt på flere møder internationalt, siger han.

Ukraine blev 24. februar sidste år invaderet af Rusland, og de to nabolande har siden været i krig.

I pakken er der blandt andet pansrede køretøjer, som er bygget til at modstå miner, og udstyr, der kan bistå med at rydde miner.

Danmark donerer også specialkøretøjer til at bjærge kampvogne og bryde gennem forhindringer.

- Donationen indeholder også yderligere ammunition til Ukraine, hvilket også er en meget efterspurgt mangelvare, siger Troels Lund Poulsen.

- Og så er der også nogle konkrete donationer, som handler om materiel, bjærgningsmateriel. Sådan at når Ukraine indleder deres offensiv, så vil de også være i stand til at bugsere beskadiget materiel ud af kampzonen.

- Det er primært i forhold til mange af de kampvogne, som også begynder at blive doneret fra forskellige lande, siger han.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) fortæller, at det er den tiende danske militærdonation til Ukraine.

Han påpeger, at Ukraine kæmper for hele Europas sikkerhed i krigen mod Rusland.

- Ukraines sikkerhed er også vores sikkerhed, siger han.

Finansieringen til tirsdagens donation kommer fra Ukraine-fonden på cirka syv milliarder kroner, som et bredt flertal i Folketinget indgik en aftale om i marts.