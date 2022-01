Danmark sender kampfly og fregat efter russisk trussel

Regeringen har besluttet at udvide bidraget til Nato-opgaver i Nordeuropa og Baltikum med en fregat og fire F-16 jagerfly. Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter et møde i Udenrigspolitiske Nævn mandag.

Det sker efter, at Rusland har opmarcheret store styrker ved grænsen til Ukraine og har skærpet sin retorik markant.

- Vi har en meget alvorlig situation i Ukraine med Ruslands opbygning af tropper, siger udenrigsministeren og fortsætter:

- Jeg vil gerne sige, at vores tilgang til Rusland og Ukraine er i to spor. Det ene en stærk forsvars- og afskrækkelsesprofil, hvor vi rykker sammen i Nato, når det er trusler.

- Og så er der dialogsporet, hvor vi er klar til at have en dialog. Men det kræver, at Rusland stopper sin provokationer og trusler.

Danmark sender fregatten Peter Willemoes til Natos stående flådestyrke og bidraget med fire F-16-fly til Natos luftmission i Baltikum, der håndhæver de baltiske landes suverænitet.