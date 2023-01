Danmark sender længe ventet våbensystem til Ukraine

Andrej Medvedev, en russer, som nu er hoppet af til Norge fortæller i en video, at der sker drab på egne folk i den berygtede Wagner-gruppe, efter tidligere russiske fanger nu er en del af gruppen

Danmark sender våbensystemet Caesar-haubitser til Ukraine, som det danske forsvar ellers har ventet på i årevis.

Det siger forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn.

- Situationen i Ukraine er, som alle ved, grusom. Ukrainerne har meget tydeligt bedt om yderligere støtte fra den frie verden, herunder også fra Danmark, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- En af de ting, som konkret har været efterspurgt, er artilleri. Mere specifikt Caser-artilleri fra den franske producent Nexter, som vi forventer leveret til Danmark i løbet af det næste halve år.

Regeringen har valgt at donere alle Forsvarets 19 franskproducerede Caesar-haubitser, som kan sammenlignes med en langtrækkende kanon.

Beslutningen har opbakning fra hele Det Udenrigspolitiske Nævn, siger forsvarsministeren.

Ukraines ønske har ellers sat de danske politikere i et dilemma, fordi våbensystemet også er vigtigt for, at det danske forsvar kan få opbygget 1. brigade på 4000 mand, som Danmark har lovet Nato.

Det danske forsvar har købt 15 af artillerisystemerne, der skulle have været overdraget i 2020, samt yderligere 4, der efter planen skulle leveres i 2023.

Donationen til Ukraine vil medføre en forsinkelse i opbygningen af Danmarks 1. brigade, som skulle have været klar til næste år.

- Derfor arbejder vi også på en genanskaffelse så hurtigt som overhovedet muligt. Det er vigtigt at sige af hensyn til klarmeldingen af brigaden, som vi jo også skal give til Nato, siger forsvarsministeren:

- Og så af hensyn til det personel, som skal vide, at vi arbejder på højtryk for at få nyt materiel til dem.

Jakob Ellemann-Jensen kan og vil ikke sige, hvornår systemet forventes at kunne blive leveret til Ukraine, men han regner med, at det bliver inden for et halvt år.

- Det er ikke en beslutning, som er fuldstændig problemfri. Det er et system, som er behæftet med nogle fejl, og det har vi gjort ukrainerne meget klart opmærksom på. De ønsker stadig at modtage det her materiel, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Det betyder, at de fejl skal udbedres, inden vi kan levere det, men det forventer vi også kan ske relativt hurtigt.

Caesar-haubitser er kraftige, langtrækkende kanoner, der er monteret på en pansret lastbil, og som kan ramme mål på op til 40 kilometers afstand. Artilleriet kan affyre 6 skud på under 1 minut.