Danmark ser ind i tre faser for epidemien: Den første bliver bøvlet

Det bliver bøvlet.

Det er mere eller mindre overskriften for den kommende tid, hvor coronavirus stadig vil sprede sig i det danske samfund.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har på et pressemøde onsdag meddelt, at stort set alle restriktioner ophører fra i næste uge.

Men tilbage er arbejdet med at holde øje med, hvordan epidemien udvikler sig, og virus spreder sig, for at sikre, at der ikke dukker nye varianter af coronavirus op.

- Covid-19 er uforudsigelig. Vi gør klar til at håndtere, hvis der i efteråret opstår nye alvorlige varianter, siger Mette Frederiksen.

Ifølge statsministeren vil myndighederne gribe resten af året an ved at kigge på det i tre faser.

Den første er på den kortere bane. Det er resten af vinteren, hvor restriktionerne bortfalder, sårbare borgere får et fjerde stik med en coronavaccine, og hvor der stadig gælder regler for indrejse.

Det er denne periode, der bliver 'bøvlet', siger Mette Frederiksen. For samtidig med at samfundet åbnes mere, forventes smittetallene at sige.

- Det bliver bøvlet den kommende tid. Vi mærker det alle sammen, ikke mindst os der er forældre. Mange vil være syge. Der kommer til at være aflysninger. Det kan være svært at få vagtplaner til at hænge sammen.

- Og vi kan ikke gøre andet lige nu end at appellere til, at vi alle sammen finder det gode humør frem i vores rejse gennem denne vinter, siger hun.

Ifølge Mette Frederiksen bliver den næste fase - fase 2 - den mest bekymringsfrie. Den løber i foråret og sommeren, og her vil corona forhåbentlig ikke spille en rolle.

Imens vil myndighederne overvåge epidemien og forberede sig på, at fase 3 indtræffer. Det forventes ifølge Mette Frederiksen at ske i efteråret.

- Så vil sæsonen igen være imod os. Nye varianter kan opstå.

- Det er helt afgørende, at vi er meget velforberedte. Det er meget muligt, at vi skal vaccineres igen, siger hun.

Under pressemødet bliver der spurgt til, om Mette Frederiksen og regeringen kan garantere, at der ikke kommer nye nedlukninger i Danmark, når vi går ind i nye faser af epidemien.

- Vi kan i hvert fald sige, at vi ikke arbejder med nedlukninger som en del af scenarierne, siger statsministeren, som dog ikke vil love noget:

- Man kan ikke give garantier, når det er biologi.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at undgå nedlukninger, tilføjer hun.