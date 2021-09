Danmark støtter som det første land ny luftbro i Afghanistan

Danmark støtter som det første land en indsats, der skal sikre, at nødhjælpsfly fortsat kan nå til Afghanistan og ud i de hårdest ramte områder.

Det skal ske ved at oprette en ny luftbro i Afghanistan. Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Luftbroen er et initiativ fra FN. Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) har bevilget 20 millioner kroner til projektet.

Efter at den militante islamiske bevægelse Taliban generobrede magten i Afghanistan, har det haft store konsekvenser for tilførslen af forsyninger.

Talibans overtagelse har blandt andet medført suspenderingen af kommercielle fly og grænselukninger. Det har gjort det svært for nødhjælp at nå frem.

- Talibans magtovertagelse har drastisk ændret situationen og også skabt usikkerhed omkring vilkårene for nødhjælp.

- Med det danske bidrag til FN's luftbro er Danmark med til at sikre humanitær adgang og forbedre sikkerheden for de mange dedikerede nødhjælpsarbejdere i Afghanistan, siger Flemming Møller Mortensen i pressemeddelelsen.

FN's Fødevareprograms administrerende direktør, David Beasley, takker Danmark for bidraget. Han siger samtidig, at det danske bidrag vil gøre det muligt for omkring 160 humanitære organisationer at fortsætte deres arbejde på tværs af Afghanistan.

- Danmark har i dag vist vejen, da det som det første land trådte til for at hjælpe World Food Programme med at optrappe den humanitære passagerluftservice samt etablere en international luftbro til Afghanistan, siger David Beasley.

De 20 millioner kroner til initiativet kommer oven i de 100 millioner kroner, som udviklingsministeren annoncerede 17. august til anden nødhjælp i Afghanistan.

I alt har Danmark indtil nu i 2021 bevilget 260 millioner kroner i humanitær støtte til Afghanistan-krisen.