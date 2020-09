Danmark tester 'massivt mere' end andre sammenlignelige lande. Derfor har myndighederne opdaget den stigende smitte:

- Derfor kan vi sætte ind tidligt, siger sundhedsminister Magnus Heunicke, der afviser, at corona er ved at komme ud af kontrol.

- Vi har sagt, at vi kunne komme til at lukke ned lokalt. Det har vi tidligere gjort i Aarhus og Silkeborg, og det gør vi nu i København og Odense. Det lykkedes at håndtere udbruddet i Aarhus. Det er vejen frem, så vi ikke skal ud i en nedlukning af hele Danmark, siger Magnus Heunicke.

Opdateres ...