Danmark til topmøde som klimaduks - men vi topper kulsort liste

Torsdag og fredag deltager statsminister Mette Frederiksen (S) i et klimatopmøde, som USA's præsident Joe Biden har inviteret en række af verdens mest magtfulde ledere til.

Danmark er et ud af blot seks EU-lande, der deltager i mødet, og Mette Frederiksen lægger da heller ikke skjul på, at hun kommer til mødet med grøn samvittighed.

- Jeg kommer til mødet med ét af Parisaftalens mest ambitiøse klimamål - ingen andre lande har bundet sig ved lov til en 70 procents reduktion i 2030. Og vi er godt i gang med at levere på målet, siger statsministeren i en pressemeddelelse.

Vi snyder os grønnere

Men der er grund til at stille spørgsmålstegn ved FN's måde at opgøre drivhusgasser på og dermed også Danmarks egentlige klimaaftryk og klimamål.

- Det er en regnemetode, der ikke tæller de varer med, vi importerer fra andre lande. Det betyder, at det ikke tæller med i det danske klimaregnskab, når vi importerer varer fra Kina, hvilket vi gør i meget stor stil. International transport i form af fly og skibe tælles heller ikke med, selvom det også fylder i vores klimaregnskab, fortæller Jens Friis Lund, professor i politisk økologi ved Københavns Universitet.

- Og fordi Danmark er netto-importør af drivhusgasser, så ser vi grønnere ud, end vi er, når man kigger på vores reelle forbrug, siger Jens Friis Lund.

Og det drejer sig ikke om småting, lader professoren forstå.

- Hvis man kigger på vores forbrugsbaserede udledninger, så ligger de langt højere, end hvad de er opgjort til hos FN, faktisk cirka dobbelt så højt, hvis det hele tælles med, forklarer Jens Friis Lund.

Ligger højt på kulsort liste

At vi har et højt forbrug er den såkaldte 'World Overshoot Day' et billede på. Hvis alle andre landes indbyggere levede som danskerne, så ville jordens ressourcer være opbrugt allerede 28. marts hvert eneste år, viser tal fra tænketanken Global Footprint Network.

Til sammenligning var det sidste år den 22. august, at jorden nåede sin samlede 'Overshoot Day'.

- Alle opgørelser har deres begrænsninger, men der er ingen tvivl om, at hvis vi kigger på det danske samfund, så er Overshoot Day et udtryk for, at vi overforbruger i forhold til, hvad kloden kan nå at regenerere.

- Når dagen falder så tidligt, som den gør, så er det, fordi vi har et højt forbrug. Billedet, der tegner sig af Danmarks måde at indrette samfundet på, er dybt ubæredygtigt. Det er der ingen som helst tvivl om, siger Jens Friis Lund.

Så hurtigt ville Jordens ressourcer være opbrugt, hvis hele verden levede som ... Qatar: 11. februar



Luxembourg: 16. februar



Forenede Arabiske Emirater: 7. marts



Kuwait: 10. marts



USA: 14. marts



Canada: 18. marts



Danmark: 28 marts



Australien: 30 marts



Sverige: 2. april



Finland, Belgien og Saudi-Arabien: 5. april Kilde: Global Footprint Network Vis mere Vis mindre

70 procent er langt fra nok

Det er altså i høj grad de lande, Danmark importerer fra, der tager skraldet for en stor del af vores høje forbrug. Derfor er det slet ikke nok, selv hvis Danmark skulle nå i mål med sin 70 procents reduktion.

- Al debat handler om det mål, men hvis vi kun fokuserer på dét mål og ikke gør andet, så vil vi stadig udgøre en stor klimabelastning på grund af den måde, vi har indrettet vores samfund på.

- Det er slet ikke nok, hvis vi skal ned på et niveau i udledninger, som svarer til, hvad en gennemsnitlig verdensborger kan udlede, hvis vi vil overholde Parisaftalens temperaturmålsætning, siger Jens Friis Lund.