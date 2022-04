Danmark underskriver traktat om 300 fængselspladser i Kosovo

Kriminelle, som udvises af Danmark, skal efter planen afsone i et fængsel i Kosovo i stedet for på dansk jord.

Og nu har justitsminister Nick Hækkerup (S) så underskrevet en traktat om, at Danmark kan leje 300 pladser i et fængsel i Kosovo. En aftale, han kalder banebrydende.

- Jeg synes, at det er aldeles fremragende, at vi kan få smidt dem ud så hurtigt som muligt, herunder at starte med at de afsoner i udlandet, så vi ser deres hæl i stedet for deres tå.

- Forventningen er, at vi kan være på plads med det praktiske i første kvartal af 2023, siger Hækkerup.

Selv om de indsatte vil opholde sig langt fra dansk jord, har de ret til at afsone under forhold, der svarer til forholdene i danske fængsler.

Derfor skal fængslet i Gjilan i det sydøstlige Kosovo ombygges, så det bliver tilpasset danske standarder, og de kosovoske myndigheder skal overholde Danmarks internationale forpligtelser, når de indsatte er i deres varetægt.

Det har tidligere været beskrevet, at Danmarks udvisningsdømte i Kosovo måske selv ville skulle stå for regningen for deres sundhedsbehandling i fængslet ved at blive pålagt at betale en privat sundhedsforsikring.

Det er ikke en del af aftalen, som den er nu. Men ministeren lægger ikke skjul på, at han gerne ser, at regningen ender hos de udvisningsdømte.

- Som udgangspunkt vil vi helst have, at de udvisningsdømte, der jo har begået kriminalitet i Danmark og ikke har noget at gøre i Danmark, selv skal betale for det, men det er noget af det, vi skal have til at falde på plads med det praktiske, siger Nick Hækkerup.

Traktaten, der også er underskrevet af den kosovoske justitsminister, Albulena Haxhiu, er en udmøntning af en hensigtserklæring, som Kosovo og Danmark underskrev i december sidste år.

Den skal endeligt godkendes af Folketinget samt af parlamentet i Kosovo. Men justitsministeren forventer ikke problemer med det.

- Jeg er meget rolig ved, at den nok skal blive godkendt i Folketinget.

I forhold til Kosovo er det lidt mere usikkert, vurderer Hækkerup.

- Jeg er fortrøstningsfuld i forhold til, at det lykkes, siger Nick Hækkerup.

Blandt hovedpunkterne i traktaten er, at de udvisningsdømte efter endt afsoning kan sendes direkte til deres hjemland.

De behøver dermed ikke at komme forbi Danmark igen. Pladserne er til borgere, som kommer fra lande, der ikke er med i EU.

Desuden fremgår det, at hvis indsatte begår kriminalitet i fængslet i Kosovo, vil personen blive retsforfulgt i Kosovo. Bliver personen dømt for en overtrædelse, skal vedkommende afsone dommen i et kosovosk fængsel, og i den periode sættes den dansk afsoning 'på pause'.