Danmark vækker opsigt: - Kopierer den yderste højrefløj

Det er ikke kun herhjemme, at Danmarks flygtningepolitik skaber debat.

Flere udenlandske medier har i den seneste tid skrevet om, at Danmark som det eneste land i Europa finder Damaskus sikkert nok at sende syriske flygtninge tilbage til.

Søndag aften lokal tid melder den amerikanske gigant CNN sig i koret af undrende stemmer med en længere artikel om, at Socialdemokratiet 'kopierer den yderste højrefløjs politik'.

'I sit seneste ryk mod den yderste højrefløj planlægger Danmark at sende flygtninge tilbage til Syrien,' skriver CNN.

For mens Mette Frederiksen har kaldt det 'åbenbart' og 'logisk' at sende flygtninge tilbage til Syrien, så er reaktionen en anden i USA.

CNN skriver, at den danske regering 'rykker liv op med roden' og forklarer, hvordan Danmark efterhånden 'har udrullet en af de hårdeste indvandringspolitikker i Europa'. De nævner blandt andet udrejsecentrene, smykkeloven, niqab- og burqaforbud samt den nu skrottede idé om at placere 'uønskede migranter' på en afsides ø.

Tv-stationen kobler desuden flere gange Danmarks politik på området til et spørgsmål om race.

'Nogle hævder, at Danmarks identitet i sin kerne er bundet til sin hvide arv - noget, der afspejles i officiel statistik, der deler befolkningen i tre kategorier: 'personer af dansk oprindelse', 'indvandrere' og 'efterkommere af indvandrere'. Det betyder, at andengenerations-indvandrere, der får dansk statsborgerskab, ikke tæller med i den danske kategori,' skriver CNN.

Overfor tv-stationen fastholder udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, den samme linje, som han også har gjort til de danske medier i forbindelse med historier om blandt andet gymnasieeleven Aya fra Nyborg, der står til at blive sendt ud af Danmark kort før sin studentereksamen.

- Den danske regerings tilgang er at give beskyttelse til dem, der har brug for det, men når forholdene i deres hjemland er forbedret, så skal tidligere flygtninge tage tilbage til deres hjemland og genopbygge deres liv der, siger Mattias Tesfaye til CNN.

Aviserne New York Times og The Guardian omtalte ligeledes sagen i sidste uge, hvor de også beskrev, at Danmark stod alene om at mene, at Damaskus er blevet sikkert nok at rejse tilbage til for visse flygtninge.

'Det skandinaviske lands rygte om tolerance og åbenhed har lidt et knæk i de senere år,' skrev The Guardian blandt andet.