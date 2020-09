Danmark vil give 22 millioner til børn i nedbrændt lejr

Danmark tilbyder 22,4 millioner kroner i ekstraordinær hjælp til Grækenland, efter at brande har hærget flygtningelejren Moria på den græske ø Lesbos.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi er meget bekymrede over de uledsagede flygtningebørn, der sidder sårbare og uskyldige efter brandene i Moria-lejren.

- De her helt uskyldige børn skal vi have væk fra lejren. De skal genhuses, så der kan skabes tryghed for dem, siger udviklingsminister Rasmus Prehn (S).

Pengene skal gå til sikre bosteder for omkring 4000 uledsagede mindreårige flygtninge- og migrantbørn i Grækenland - hovedsageligt fra Moria-lejren, som brændte ned til grunden natten til onsdag.

Det betød, at knap 13.000 mennesker blev hjemløse.

Den norske regering har torsdag meddelt, at den vil hente 50 asylansøgere fra den nedbrændte flygtningelejr.

Også Tyskland og Frankrig er ifølge nyhedsbureauet dpa blevet enige om en plan for at få bragt 400 uledsagede børn fra den nedbrændte lejr ind i EU.

Men den danske regering afviser at hente flygtninge til Danmark fra lejren. I stedet skal de sikres bedre forhold, hvor de er, siger Rasmus Prehn.

- Vi synes, at flygtninge og migranter skal håndteres i nærområdet. Vi er kede af det, hvis vi skal til at fordele dem mellem os i Europa,

- Vi tænker, at det kan betyde, at endnu flere vil rejse hertil. Så vi er nødt til at statuere et eksempel, siger han.

I april sendte Danmark også et beløb på 22,4 millioner kroner til at skabe bedre forhold for uledsagede flygtninge- og migrantbørn i Grækenland.

De penge er blevet brugt til at etablere bosteder i blandt andet Athen. Her har græske myndigheder lejet tomme beboelsesejendomme og får indkvarteret børnene der.

Dengang henvendte den græske regering sig til Danmark for at få penge. Denne gang er det et tilbud uden opfordring.

Derfor skal den græske regering først takke ja til de 22,4 millioner, som Danmark tilbyder.

Pengene vil blive givet over udviklingsbistanden til Grækenlands flygtninge-modtagelsesudgifter.