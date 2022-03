Danmark vil indgå udleveringsaftale med emirater

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil i indeværende uge rejse til De Forenede Arabiske Emirater for at underskrive en udleveringsaftale. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

En udleveringsaftale indebærer, at lande kan udlevere eftersøgte kriminelle til hinanden.

- Vi har set eksempler på, at formodede gerningsmænd skjuler sig under varmere himmelstrøg og dermed undgår at blive retsforfulgt og stillet til ansvar her i landet for deres handlinger.

- Det gælder både i sagen om svindel med udbytteskat og i forbindelse med den hensynsløse vanvidsbilisme, der i 2019 kostede en politibetjent livet på Langebro, hvor den formodede gerningsmand senere flygtede til Dubai, skriver Nick Hækkerup i pressemeddelelsen.

Her sigter justitsministeren øjensynligt mod eksempelvis finansmanden Sanjay Shah, der ses om en af hovedmændene bag milliardsvindlen med udbytteskat.

Det understreges i pressemeddelelsen, at Udleveringsloven er gældende for aftalen.

Den indeholder en række forudsætninger for, at Danmark kan udlevere personer til retsforfølgelse i andre lande, eksempelvis at landet ikke udøver tortur, dødsstraf og andet.

- Der vil således ikke på baggrund af en generel udleveringsaftale kunne ske udlevering til strafforfølgning eller straffuldbyrdelse i et andet land, hvis det strider mod udleveringsloven, står der i pressemeddelelsen.

De Forenede Arabiske Emirater tæller blandt andre Abu Dhabi og Dubai. Særligt sidstnævnte er i årevis blevet voldsomt kritiseret for at se stort på menneskerettigheder.

Europa-Parlamentet opfordrede så sent som i 2021 virksomheder og medlemsstater om at holde sig fra en større konference i Dubai på grund af brud på menneskerettighederne.

De Forenede Arabiske Emirater har også igennem flere år været i fokus for fængslingen af menneskerettighedsaktivisten Ahmed Mansoor.