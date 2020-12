Danmarks Fiskeriforening: 'Katastrofalt'

Selvom Boris Johnson jubler over den endelige Brexit-aftale, så bliver den ikke mødt med glæde hos de danske fiskere.

I en pressemeddelelse, der har overskriften 'Prisen for brexit-aftale er katastrofalt høj', fra Danmarks Fiskeriforening er ordlyden ikke til at tage fejl af.

Aftalen er noget møg og kommer til at koste danske arbejdsepladser:

'Den netop indgået brexitaftale betyder, at danske fiskere fra 1. januar afgiver en fjerdedel af de fiskekvoter, de tidligere har fanget i britisk farvand. Dansk fiskeri står derfor overfor store udfordringer, der koster mange arbejdspladser i de danske fiskerihavne,' skriver Danmarks Fiskeriforening.

Formanden i Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, siger videre, at man forventer, at levebrødet bliver revet væk fra danske fiskere.

- Det her er meget alvorligt. Vi forventer, at fiskere vil miste deres levebrød, og det bliver et hårdt slag mod Danmark og mod Nord- og Vestjylland, hvor fiskeriet spiller en særlig rolle og er livsnerven i mange lokalsamfund. Jeg har dyb medfølelse overfor de mennesker, der risikerer at miste deres arbejde og levebrød som følge af denne urimelige aftale. Det gælder vores egne medlemmer. Og det gælder dem, der er beskæftiget i følgeerhvervene omkring fiskerihavnene.

Vil have hjælp fra Mette F.

Fiskerne beder derfor Mette Frederiksen om hjælp:

'Nu skal regeringen vise, at de bakker op om fiskeriet. Vi opfordrer derfor til, at der indkaldes til politiske forhandlinger om en brexitpakke til dansk fiskeri.

Pakken skal sikre, at vi fastholder så mange arbejdspladser som overhovedet muligt på kort og lang sigt, og at vi samtidig ruster fiskeriet til at bidrage endnu mere til den grønne omstilling, hvor dansk fiskeri allerede ligger helt fremme blandt de mest bæredygtige i verden,' afslutter Svend-Erik Andersen.

Aftalen betyder mere præcist, at danske fiskere mister en fjerdedel af fiskekvoterne, som de ellers har haft i britisk farvand fra første januar.

Anderledes positiv er man hos Dansk Industri.

