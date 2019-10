Danmarks første nye kampfly bliver billigere

De første af Danmarks 27 nye kampfly bliver billigere end først antaget.

Det er meldingen fra producenten, Lockheed Martin, efter at den amerikanske våbengigant har indgået en aftale om prisreduktion med det amerikanske forsvarsministerium.

Prisnedsættelsen er på 12,8 procent og er ifølge Lockheed Martin blevet mulig som følge af "smarte opkøb" og en generel effektivisering af produktionen.

For Danmarks vedkommende betyder det i første omgang, at de syv første fly bliver billigere end aftalt.

Og det glæder forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Jeg er naturligvis glad for, at vi har fået klarhed over prisen for de første danske kampfly – og ikke mindst, at den er blevet lavere end forudsat.

- Når det er sagt, ændrer det grundlæggende ikke meget på den samlede økonomi i hele kampflyprogrammet, hvor der også har været udgifter, der har trukket den anden vej, siger hun i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Ministeren henviser her blandt andet til de ekstra udgifter ved en nødvendig flytning af det anlæg, der fra 2023 skal huse de nye fly på Flyvestation Skrydstrup.

Derfor afviser Trine Bramsen også spørgsmålet om, hvorvidt den lavere pris giver anledning til igen at overveje, om Danmark skal købe flere end de 27 fly.

- Aktuelt er der ikke konkrete drøftelser om at købe flere fly, siger Trine Bramsen.

