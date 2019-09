Dans store klima-hykleri

Dan Jørgensen fyrer den af på den internationale scene som klimaets frelser. For få måneder siden gjorde han alt for at tale store grønne ambitioner ned

Den får på alle de grønne tangenter, når Dan Jørgensen giver den som klimaets redningsmand i USA.

I Guds eget land, hvor der netop har været FN-møder om klodens klima, har han ved flere lejligheder ført sig frem som den store fader til regeringens ambitiøse mål om at nedbringe Danmarks udledning af drivhusgasser med 70 procent.

– For bare et par måneder siden lovede min regering at ændre Danmark. Vi satte et mål om at reducere vores udledning af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

– Vi spørger ikke, hvad der er muligt. Vi spørger, hvad er nødvendigt. Og derefter gør vi det nødvendige muligt, buldrede han til Energy Action Forum i New York 22. september. Talen og den storladne retorik kan ses på YouTube.

Men klimaministerens skåltale – hvis hovedbudskab han har gentaget adskillige gange – er udtryk for en kovending af rang.

Useriøst

For få måneder siden gjorde Dan Jørgensen åbent nar af partierne på venstrefløjen, som længe har kæmpet for høje mål for CO2-reduktion.

– Det bliver useriøst. Så er det jo, at vi risikerer at skuffe folk, sagde han om 70 procentsmålet under et debatmøde hos Altinget dagen før folketingsvalget.

Partifællen Pernille Rosenkrantz-Theil hånede ved samme lejlighed ligefrem de grønnere partiers mål, mens hun sad i en sofa lige ved siden af Dan Jørgensen.

– Jeg tror, at hvis valgkampen varede en måned mere, så ville der være nogle, der sagde, at vi kan lave en 100 procents reduktion på to uger, sagde hun.

Tænk på et tal

Få dage tidligere påpegede Dan Jørgensen over for Information, at målet om 70 procent var grebet ud af den blå luft.

– Vi undrer os selvfølgelig over, at det godt kan have karakter af bare at tænke på et tal. Den ene dag er det 60 procent, der er et ufravigeligt krav, og den næste er det 70, lød det fra ministeren, efter at radikale havde bakket op om kravet fra SF, Enhedslisten og Alternativet.

Dan Jørgensens hovedargument i valgkampen mod det høje mål var, at mål skal være realistiske. Det er nærmest én til én netop den kritik, som særligt Venstre fremfører over for Socialdemokratiet i disse dage og uger, fordi regeringen stadig mangler at fortælle, hvordan de massivt vil nedbringe udledningen af drivhusgasser.

– Man kan nævne alle de meget høje tal, man vil. Hvis ikke de kan gennemføres, er det jo lige vidt, sagde han til Ritzau.

Nu lytter klima-Dan til videnskab

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med Dan Jørgensen om hans gevaldige kovending. Men han afviser at stille op igennem sit ministeriums presseafdeling.

Ministeriet henviser i stedet til et interview med Dan Jørgensen i Altinget. Her fremfører Dan Jørgensen den forklaring for sin kovending, at han nu er begyndt at basere sin politik på videnskaben.

– I valgkampen sagde vi 60 procent, for det ved vi, at vi kan nå. Det er sådan, man normalt opsætter mål i politik. Sådan er det ikke med de 70 procent. Her dikterer sagkundskaben og Paris-aftalen, og så er det vores mål.

Fik armen vredet om på ryggen

Under forhandlingerne om det såkaldte forståelsespapir mellem Socialdemokratiet, de radikale, SF og Enhedslisten fik regeringspartiet vredet armen om på ryggen.

Mette Frederiksen og Dan Jørgensen var således det eneste parti, som inden forhandlingerne ikke ønskede 70 procents reduktion. Socialdemokratiets slagnummer i valgkampen lød på 60 procents reduktion.

Men efter de langstrakte forhandlinger havde socialdemokraterne overgivet sig.

– Vi kan ikke forhandle med klimaet. Og derfor, når sagkundskaben siger til os, det er det, der er nødvendigt, hvis vi skal gøre en forskel i klimakampen, så er det det, vi må gøre, og så må vi lægge os i selen for at levere, forklarede Dan Jørgensen til TV2 om indrømmelsen.

Ambitiøst

I forståelsespapiret gør partierne da også klart, at 70 procents reduktion af drivhusgasser kræver løsninger, som verden ikke kender i dag.

’Det er et meget ambitiøst mål, og det bliver særlig svært at nå den sidste del af målet fra 65 pct. til 70 pct. Det vil kræve virkemidler, vi endnu ikke kender, og derfor en tæt involvering af Klimarådet og andre eksperter for at nå i mål.’

Venstre: Komiske Dan

Thomas Danielsen, klimaordfører for Venstre, har kun latter tilovers for Dan Jørgensens kovending.

– Det er komisk, eftersom han stærkt kritiserede de 70 procent for bare at være et tal. Og det havde han jo helt ret i, så længe vi ikke har lagt hånden på kogepladen og fundet finansiering til målet. Så er det bare et tal, som ikke gør Danmark grønnere.

– Nu har han så fundet ud af, at han kan holde nogle meget flotte taler, hvis man rejser rundt i verden og fortæller om det her i stedet for at komme hjem og forhandle.

– Det er udskudt til næste år, siger Thomas Danielsen med henvisninger til de barske forhandlinger, som venter til foråret om, hvordan det store klimamål bliver til virkelighed.

Regeringen kræver, at de borgerlige partier accepterer målet om 70 procents reduktion, hvis de skal være med i forhandlingerne om en bindende klimalov.

Enhedslisten: Det går for langsomt

– Det er pudsigt at se, hvordan ministeren for bare nogle få måneder siden kaldte os useriøse i valgkampen, fordi vi foreslog 70 procents reduktion, påpeger Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen.

– Nu turnerer han jorden rundt med selvsamme grønne budskab. Jeg er meget glad for, at regeringen har ændret holdning. Men det handler om, at vi har råbt højt, og folk har protesteret på gaden. Nu forventer vi, at der kommer resultater. Vi synes, forhandlingerne går for langsomt.

– Han skulle skynde sig hjem fra USA og indgå en aftale om nordsøolien. Nu er hele hans parlamentariske grundlag enige i, at vi skal stoppe udvindingen. Det ville vise handling i stedet for flotte ord, mener Mai Villadsen.