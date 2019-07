Dansk eksminister om ny EU-chef: Hende vælter man ikke lige omkuld

Som forsvarsminister gennem de seneste to og et halvt år har Claus Hjort Frederiksen (V) haft et nært samarbejde med sin tyske pendant Ursula von der Leyen, der er indstillet til at blive EU-Kommissionens nye formand.

Og den danske eksminister har kun rosende ord tilovers for den 60-årige mor til syv fra det konservative CDU.

- Hun er et usædvanlig sympatisk menneske. Hun er flittig, hun er velforberedt og ved altid, hvad det drejer sig om, og så er det mit indtryk, at hun har let ved at skabe kontakter, siger Claus Hjort Frederiksen.

De to forsvarsministre har både siddet over for hinanden i EU's ministerråd i Bruxelles og i Nato-sammenhænge.

Især i Nato-regi har de begge stået over for den amerikanske præsident Donald Trumps højlydte krav om at øge deres respektive landes forsvarsbidrag til alliancen.

- Og her var det meget tydeligt, at hun ikke er én, man lige vælter omkuld.

- Hun har haft meget bestemte synspunkter over for Trumps forsvarsministre og har ikke været bange for at give sin mening til kende, siger Claus Hjort Frederiksen.

Tyskland vil frem mod 2023 øge sin forsvarsudgifter til 1,5 procent af landets bruttonationalprodukt, som er samme niveau, som Danmark har forpligtet sig til.

Den amerikanske administration har i den forbindelse langet kraftigt ud efter især Tyskland, fordi Donald Trump mener, at det rige land bør øge andelen til de to procent, som Nato-landene i 2014 lovede at arbejde frem imod.

- I den forbindelse har hun ikke undveget diskussionerne. Hun er gået lige til biddet, men har også bidraget til at finde løsninger.

- De egenskaber, tror jeg, vil komme hende til gode som kommissionsformand, siger den danske eksminister.

Den nye formand for EU-Kommissionen skal formelt godkendes af EU-Parlamentet ved en samling 15.-18. juni.