Dansk ekspert: - Biden har 91 procent chance for at vinde

Biden har 91 procent chance for at vinde præsidentvalget, anslår en prognosemodel udarbejdet af en professor og en lektor på Aarhus Universitet

'Den næste amerikanske præsident er...', har det lydt 4000 gange i en model. 91 procent af gangene er sætningen sluttet med 'Joe Biden'.

4000 simulerede 'valg' har forudsigelsesmodellen, der skal sandsynliggøre udfaldet af det amerikanske valg, lavet.

Manden bag modellen er Derek Beach, der er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og forsker i amerikanske valg. Han har lavet modellen sammen med Matt Loftis, der er lektor ved Aarhus Universitet.

Her bryder Donald Trump loven

Biden vinder ni ud af ti gange

Forudsigelsesmodellen bygger på resultaterne fra meningsmålingerne holdt op imod en række faktorer, der påvirker amerikanernes vælgeradfærd.

Det handler i høj grad om landets økonomiske situation og den nuværende præsidents popularitet. Samtidig forsøger modellen at tage højde for usikkerheden i meningsmålinger, og at vælgere kan skifte holdning efter de har afgivet deres svar i en meningsmåling.

Ud fra de faktorer simulerer modellen 4000 amerikanske valg, hvor den forsøger at udregne udfaldet i samtlige delstater - hvilket til sidst giver et bud på vinderen af præsidentvalget.

- Vi er ude i, at meningsmålingerne virkelig skal tage fejl, hvis Trump skal vinde, siger Derek Beach.

- Som FC Midtjylland mod Liverpool - Ville du blive overrasket, hvis Trump vandt? - Jeg synes i hvert fald, at det er langt mindre sandsynligt. Lad os sige det sådan, siger Derek Beach. - Vi er ude i odds, der ligner kampen mellem FC Midtjylland og Liverpool. Jeg tror de fleste ville være overraskede, hvis FC Midtjylland slog Liverpool. Det er ikke ensbetydende med, at det ikke kan ske, men det ville være lidt af en overraskelse.

Trump-rus: 'Fyr Fauci'

Tog fejl i 2016

Meningsmålingerne kan imidlertid tage fejl, hvilket blandt andet skete sidste gang Trump blev valgt som præsident.

De fejl i meningsmålingerne, som man så dengang, har man imidlertid taget højde for ved dette valg, beskriver Derek Beach, der dog samtidig peger på, at man aldrig ved om nye fejl vil dukke op.

Hvis Trump skal vinde denne gang handler det i høj grad om de ubeslutsomme vælgere.

- I 2016 var det for de her ubeslutsomme vælgere et valg mellem pest og kolera, og så valgte de Trump. Biden er langt mere spiseligt for vælgerne end Hillary var, men det kan stadig ske, at Trump vinder. Det kræver dog samtidig at meningsmålingerne tager systematisk fejl, siger Derek Beach.

Trump raser før valgdagen: - Forfærdelig beslutning

- Ufatteligt vigtigt

Det amerikanske valg er ufatteligt vigtigt set med danske øjne, lyder det fra Derek Beach.

- Trump har valgt en anden kurs for USA. En mere uberegnelig kurs. Med danske øjne er det spørgsmålet, om vi får det gamle USA, som vi kender, tilbage, hvor USA er en slags beskyttende storebror, eller om vi får et mere uberegneligt USA igen.

Afgørelsen af det amerikanske valg, kan derfor blive en afgørelse, der påvirker den danske udenrigs- og sikkerhedspolitik, lyder det.

Dagen før valget i USA: 94.006.161 har stemt

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I USA frygter man, faktisk uanset udfaldet af valgresultatet, at uroligheder kan opstå som følge heraf. Politidirektøren i Charlottesville sætter her ord på det boomende våbensalg, landet har oplevet siden begyndelsen af coronapandemiens udbrud.