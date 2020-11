Dansk ekspert: - Det har været et mareridt

Man skal ikke forvente, at Trump kommer til at lykønske sin arvtager i Det Hvide Hus foreløbigt, mener lektor i statskundskab

Et af de mest dramatiske valg i amerikansk historie er ved vejs ende.

Joe Biden bliver USA's 46. præsident efter sejren i svingstaten Pensylvania. Alle store amerikanske medier tildeler den 77-årige demokrat sejren. Flere republikanere lykønsker Biden.

Men én mand nægter at give op. Donald Trump.

På mandag vil hans advokater med den tidligere New York-borgmester Rudy Guiliani i spidsen gå rettens vej for at bevise omfattende valgsnyd.

Et tema, der har fået landet på den anden ende og skabt enorm usikkerhed, mener dansk ekspert.

Advokat til absurd pressemøde: Døde mennesker stemmer

Ender i retten

Især usikkerhed er et af nøgleordene, der beskriver de seneste dages kaos i USA, lyder det fra Mette Nøhr Claushøj, lektor i statskundskab på Københavns Universitet og underviser i amerikanske valgkampe.

- Det har været et mareridt. Situationen har været så usikker. Selv dengang i 2000, hvor Al Gore og George Bush endte i retten, foregik det roligt. Der var ikke tvivl om, at de ville rette sig efter domstolene. Sådan har det jo været de seneste dage.

- Trump-folkene har i stigende grad talt om sagsanlæg uden rigtig at kunne komme med beviser. Det har været en underlig situation. USA har jo på en måde været i en form for undtagelsestilstand, siger hun til Ekstra Bladet.

Mette Nøhr Claushøj peger dog på, at systemet har fungeret, som det skulle, og at valget er forløbet uden de voldelige sammenstød, som der ellers var frygtet på forhånd.

- Det er et godt tegn for det amerikanske demokrati, mener lektoren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der kommer ikke et møde i fred og fordragelighed mellem Biden og Trump, som det gjorde mellem de to fjender Trump og Obama i november 2016. Foto:Pablo Martinez Monsivais/AP

Men selvom Biden ser ud til at vinde en komfortabel sejr, skal man ikke regne med, at Trump lige foreløbigt anerkender sit nederlag.

Den siddende præsident har i stedet for at ringe og lykønske Joe Biden, brugt lørdagen på golfbanen.

Og man skal ikke forvente, at Trump kommer til at række hånden ud til Biden de kommende dage, siger Mette Nøhr Claushøj.

- Det kommer ikke til at ske. Men der er to en halv måned til, at præsidenten skal ud af Det Hvide Hus, så han har tid til at vænne sig til tanken. Det er selvfølgelig ikke godt, at han ikke har accepteret nederlaget, men det var man forberedt på.



I stedet udsendte præsidenten en erklæring, umiddelbart efter at adskillige medier havde udråbt Biden som vinder, meddelte Trump, at valget 'langtfra er ovre'.

Han vil afprøve resultatet ved domstolene, da han mener, at der er foregået valgfusk. De påstande har han dog ikke fremvist beviser for.

Det har taget usædvanligt lang tid for de amerikanske medier at kunne udpege en vinder af valget, som blev afholdt tirsdag.

Men lørdag er tallene rundt om i de amerikanske stater altså så overbevisende, at de fleste amerikanske medier godt tør erklære en vinder.