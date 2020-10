Dansk ekspert: - Han lever på en superstjernes præmisser

Donald Trump har brug for at vise sig som en stærk leder, der kan handle i krisetider, vurderer ekspert i retorik

Den stærke præsident, der ikke lader sig kue af en simpel omgang corona.

Det er fortællingen, som Trump forsøger at skabe om sig selv oven på et tre dages lynophold på Walter Reed-militærhospital i Maryland.

Og han har i den grad brug for at fremstå som en stærk leder, hvis man skal tro meningsmålinger, hvor han halser langt efter sin modstander Joe Biden og har ryggen mod muren.

Netop derfor håber præsidenten, at hans sygdomsforløb kan vendes til en politisk sejr, vurderer ekspert.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Trump har været fuld af overskud, siden han lod sig udskrive fra hospitalet natten til tirsdag dansk tid. Foto: Win Mcnamee/Ritzau Scanpix

Donald Trump har nemlig brug for at vende billedet væk fra coronakrisen, der har kostet mere end 200.000 amerikanere livet.

Lisa Storm Villadsen, der er professor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet, forklarer:.

- Hvis man kan stole på meningsmålingerne, er coronakrisen det svageste punkt for Trump og en af grundene til, at han er bagude. Derfor har han kun interesse i at nedtone alvorligheden ved virussen, siger hun og fortsætter:

- Men det ligger også i tråd med det omdømme, han gerne vil have, som en stærk og sund person, der kan klare hvad som helst. Han har i den grad brug for at vise, at corona ikke knækker ham.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Trump havde sent søndag aften dansk tid overskud til at rulle en tur ud for at lade sig hylde af sine trofaste støtter foran hospitalet. Foto: Alex Edelman/Ritzau Scanpix

Foran hospitalet, hvor Trump henover weekenden var indlagt, stod et stort følge af hans loyale støtter. Dem tog præsidenten sent søndag sig tid til at hilse på ved at sætte sig ind på bagsædet af sin sorte, skudsikre bil.

Det gjorde han på trods af, at alle andre coronasmittede var blevet lænket til sygesengen, hvis de var indlagt med symptomer.

Et klart signal om, hvad det er for en tankegang, som der styre Trump, mener Lisa Storm Villadsen.

- Den her demonstration af styrke, som bilturen rundt om hospitalet i virkeligheden var, er et godt eksempel på, at Trump lever på en superstjernes præmisser, hvor det gælder om at blive set og vinke. Det er en opvisning.

Hans vælgere vil nemlig gerne have en fornemmelse af, at de er tæt på præsidenten, uddyber professoren.

- Det vigtige er, at der er nogen som har set ham og føler, at de har været tæt på den magi, som han udstråler ifølge hans tilhængere. Han er næsten en guru for dem, siger Lisa Storm Villadsen til Ekstra Bladet.