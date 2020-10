Dansk ekspert: - Imponeret over Trump

Donald Trump kan være ganske rolig og lytte uden at afbryde.

Det står som en af de helt store konklusioner, efter nattens sidste debat mellem de to præsidentkandidater i USA.

Her viste præsidenten nemlig en rolig side af sig selv, som gør ham til en snæver sejrherrer, lyder vurderingen fra en dansk ekspert.

Trump: 'Putin giver dig penge'

Men det var også Trumps sidste chance for at fremstille sig selv som en rationel politiker, mener Mette Nøhr Claushøj, som er ekstern lektor i statskundskab på Københavns Universitet og underviser i amerikanske valgkampe.

- Han var meget rolig, men det handler altid om forventningen. Trump klarede sig klart bedre end forventet, men han var stadig ikke lige så god som Joe Biden, der derimod klarede sig som forventet. Derfor kan man sige, at Trump overperformerede, men der var små forventninger til ham.

- Han kom jo ikke med store og gode argumenter, som bare fik fejet Biden af banen, siger lektoren til Ekstra Bladet.

Der var dog et tidspunkt, hvor den siddende præsident tog kegler, påpeger hun.

I debattens afslutning gik Trump nemlig i offensiven og blev ved med at spørge Biden, hvorfor han aldrig havde gjort noget ved alle de ting, han nu vil gøre, i sine mange år som magtfuld politiker i Washington.

Biden undskyldte sig med, at Republikanerne havde flertal i Kongressen, mens Trump lynhurtigt svarede, at han skulle have gjort noget ved det.

- Jeg var helt imponeret over Trump dér. Han er ekstremt hurtigt tænkende. Han er måske ikke så vidende, men han er kvik, og han tænker hurtigt. Derfor kan han komme med gode svirp, som han gjorde der.

Generelt virkede Joe Biden som en mand, der er ved at være flad på batterierne, vurderer Mette Nøhr Claushøj.

- Han var ved at være træt til sidst. Han følte sig nok også lidt provokeret af Trump, men han begyndte at hakke i det og stamme en smule.

- Han fik også sagt, at han ville afskaffe olie, hvilket var lidt komisk. Han mente sikkert, at han ville udfase det over en periode, så han fik reddet den i land.

Lektoren tror ikke, at nattens debat kommer til at betyde det helt store på valgdagen 3. november, hvor Biden er favorit til at sætte sig i stolen bag skrivebordet i det ovale kontor i Det Hvide Hus.

Vild Hitler-sammenligning