Dansk ekspert revser Trump: - En bananrepublik

Da Ekstra Bladet beder USA-ekspert fra Aarhus Universitet Derek Beach forholde sig til, at Donald Trump truer at tage det igangværende valg til Højesteret, bryder han ud i et grin.

- Jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det er lidt forventeligt. Men det er jo ren bananrepublik, siger Derek Beach.

- Ikke at tælle en 1,4 millioner stemmer med fra Pennsylvania med, så er USA ikke længere et demokrati.

Donald Trump anklager: - Det her er svindel

- Og hvis det lykkes ham at komme i Højesteret med det ..?

- Ja, men det har han slet ikke hjemmel til. Ikke den sag.

- Det er absurd for at sige det rent ud. En konspirationsteori og lad os håbe, at det ikke opildner nogen af hans tilhængere til at tage det i egen hånd, mens vi venter på resultater i de næste par dage.

Lang krig mod brevstemmer

Tomme trussel

Der bliver altså ikke givet for Trumps ord.

- Egentlig er det bare tomme ord, trusler og for at skabe røre i andedammen?

- Ja! Hvis man skal bruge en fodboldmetafor, ser det ud til at være en Mourinho, der brokker sig over en dommer, før man har tabt.

- Han gør det for at have et narrativ om, at det ikke var os, der var dårligere, men det var dommerens skyld.

- Er det et tegn på usikkerhed?

- Man ville ikke have brug for sådan nogle uhørte forslag, som bygger på nogle helt elementære fejlforeståelser af valgprocesser i USA. Vi er nede i børnehave-misforståelser.

- At 25 procent af de lovligt afgivet stemmer i Pennsylvania ikke skulle tælle med, er jo sindssygt.

- Det svarer til at fløjte en fodboldkamp af efter 70 minutter. Det kan man jo ikke.

