Dansk Erhverv: Nyt ydelsessystem øger incitament til arbejde

Det udspil, som Ydelseskommissionen mandag er kommet med, ser ud til at give et større incitament til at arbejde for borgere på ydelser.

Ligeledes ser det på bundlinjen ud til at kunne trække arbejdsudbuddet op. Det mener Dansk Erhverv, der er en af landets største erhvervsorganisationer.

- Ydelsesområdet er uhyre komplekst, siger Peter Halkjær, arbejdsmarkedschef i Dansk Erhverv.

- Ydelseskommissionens udspil er både interessant og originalt i den forstand, at der bliver luget ud flere steder, så vi står tilbage med et system, der bliver mere gennemskueligt og øger incitamentet til at arbejde.

- Derfor ser vi frem til at gennemlæse udspillet, og vores udgangspunkt er klart, at det skal have en chance, siger han i en skriftlig kommentar.

Ydelseskommissionen har haft til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan man kan skrue et nyt ydelsessystem sammen.

De anbefalinger er blevet præsenteret mandag på et pressemøde. Her sagde Torben Tranæs, formand for Ydelseskommissionen, at det nuværende system er blevet for komplekst og svært at gennemskue.

Kommissionen foreslår i stedet et nyt kontanthjælpssystem med to satser og uden 225-timersregel samt kontanthjælpsloft.

Om der er familier på overførselsindkomst, som vil få en højere ydelse som følge af suspenderingen af kontanthjælpsloftet, er umiddelbart vanskeligt at sige, mener Peter Halkjær fra Dansk Erhverv.

- Lige der trænger vi til at blive klogere på, om der er lommer af personer, som vil få flere penge mellem hænderne, hvis udspillet realiseres.

- Hvis det er tilfældet, så vil det ikke være hensigtsmæssigt, siger han.

Ifølge Ydelseskommissionen vil den foreslåede model øge arbejdsudbuddet med 750-950 fuldtidspersoner.

Men selv om modellen betyder flere hænder på arbejdsmarkedet, så kan der være delelementer i modellen, som skal justeres, mener Dansk Erhverv.

- Udspillet dækker heller ikke sanktioner over for ledige, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

- Her kunne vi godt have ønsket os bud på mere enkle, tydeligere og virksomme sanktioner, siger Peter Halkjær.

Efter Ydelseskommissionens præsentation af anbefalingerne begynder nu de politiske forhandlinger om et nyt ydelsessystem.