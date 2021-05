Dansk Erhverv: Politikerne bør tage magten fra Brostrøm

Direktør for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, skriver på det sociale medie Twitter, at 'politikerne bør tage magten fra Brostrøm' (direktør for Sundhedsstyrelsen, red.).

Det sker i forbindelse med, at Sundhedsstyrelsen har valgt at trække vaccinen fra Johnson & Johnson ud af det danske vaccinationsprogram og dermed forlænge vaccinationsprogrammet med op til fire uger for de sidste målgrupper.

Dog med en politisk aftale om at lave en tilvalgsordning med vacciner fra AstraZeneca og Johnson & Johnson uden om massevaccinationsprogrammet.

- Politikerne er blevet lokket i en fælde af Sundhedsstyrelsen. For det vil få kæmpe økonomiske konsekvenser (to milliarder kroner om ugen) samt mange nye smittede, hospitalsindlæggelser og senfølger at udsætte mindst fire uger.

- Politikerne bør tage magten fra Brostrøm, skriver Brian Mikkelsen.

Beslutningen om at tage vaccinen fra Johnson & Johnson ud af vaccinationsprogrammet blev præsenteret tidligere mandag efter et møde blandt Folketingets sundhedsordfører.

Ligesom med vaccinen fra AstraZeneca, der også er taget ud af vaccinationsprogrammet, er der opdaget sjældne, men meget alvorlige bivirkninger med vaccinen hos ellers raske mennesker.

- Man skal tænke på, at det er den yngre aldersgruppe, som kommer til at vente længere, og det er dem, som har en meget lav risiko for at blive alvorligt syge af coronavirus.

- Der kan vi ikke anbefale, at de får en vaccine, som giver en risiko for de her alvorlige bivirkninger, sagde vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst om beslutningen.

Hun fortalte yderligere om de sjældne bivirkninger, der altså har været udslagsgivende:

- Vi har set nogle meget alvorlige blodpropper i hjernen og i maven. Samt blødninger rundt om i kroppen. Så et alvorligt billede med en høj dødelighed.

- Kunne vi bare forudse, hvem det ramte, eller kunne sætte tidligt ind med behandling, så var vi hjulpet. Men det kan vi desværre ikke, og derfor er vi også så bekymrede.

På mødet blev det besluttet politisk, at der skal åbnes for en tilvalgsordning, hvor borgere kan vælge at få en vaccine fra AstraZeneca eller Johnson & Johnson.