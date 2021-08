Dansk Erhverv savner løsning på arbejdsudbud i finanslov

Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv, er overordnet glad for, at regeringen lægger an til at stramme finanspolitikken med finanslovsudspillet.

Han mener dog ikke, at regeringen imødekommer behovet for mere arbejdskraft i tilstrækkelig grad.

- Vi ser i øjeblikket, at manglen på arbejdskraft er ekstremt høj - det er både i byggeriet, inden for serviceerhvervet og industrien - og det skyldes blandt andet, at vi er kommet flyvende ud af coronakrisen, men også at den offentlige sektor er steget meget i omfang, siger han.

Han mener derfor, at der er behov for at man nedbringer antallet af offentligt ansatte.

- Det er ikke kun inden for sundhedsvæsnet, det er i høj grad også inden for offentlig administration, hvor vi har set, at antallet af beskæftigede er steget markant under coronakrisen.

- Regeringen skal aktivt ind og lave en prioritering af, hvordan man kan lave nedskæringer i det offentlige, siger han.

Især offentligt byggeri bør regeringen se nærmere på.

- Der er også behov for, at man gennemgår de offentlige bygge- og anlægsaktiviteter med en tættekam, så man kan finde ud af, hvilke projekter der kan aflyses eller udskydes.

Dansk Industri har foreslået, at man nedsætter dagpengesatsen for nyuddannede akademikere for at øge arbejdsudbuddet. Det forslag er Dansk Erhverv enige i.

- Vi mener, at det vil give et positivt bidrag til arbejdsudbuddet.

Han mener dog, at det mest effektive vil være at sørge for at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft.

- Der er brug for, at man får nedsat beløbsgrænsen for, hvor meget man skal tjene for at komme til landet og arbejde, så vi kan få mere kvalificeret arbejdskraft, siger han.

Der er ikke konkrete tiltag, der skal skaffe flere hænder til arbejdsmarkedet i det finanslovsudspil, Ritzau har set.

Finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterer regeringens forslag til finansloven på et pressemøde mandag klokken 11.