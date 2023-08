Dansk Folkeparti smidt ud af hotel

Dansk Folkeparti er blevet smidt ud af det hotel i Flensborg, hvor de skulle have holdt sommergruppemøde næste uge.

Det skriver Flensborg Avis, og partiet bekræfter det til Ritzau.

- Vi har desværre været nødt til at flytte vores sommergruppemøde, ovenikøbet på en dag, hvor regeringen indskrænker danskernes ytringsfrihed, siger Dansk Folkepartis gruppeformand, Mette Thiesen.

- Så vi kæmper også for vores i forhold til afholdelse af vores sommermøde.

Der har været lokal modstand mod, at Dansk Folkeparti skulle afholde sommergruppemødet i Flensborg, beskriver Flensborg Avis.

Den modstand har nu fået hotellet til at melde, at de af sikkerhedshensyn ikke vil huse Dansk Folkeparti.

- Der har været nogle venstreekstremister, der har sendt en trussel, og så har hotellet valgt at aflyse, siger Mette Thiesen.

I stedet skal sommergruppemødet afholdes i Sønderborg.

- Vi kæmper selvfølgelig videre, og vi står fuldstændig fast, og vi har rykket lidt rundt på tingene, siger Mette Thiesen.

Partiet har ikke umiddelbart selv været bekymrede over truslerne.

- Vi har sådan set fuld tillid til både det tyske og det danske politi, så det er vi sådan set ikke bekymrede over, siger Mette Thiesen.

Også fra det politiske system har der været modstand mod, at Dansk Folkeparti holdt sommergruppemøde i Flensborg.

- Vores by er præget af mangfoldighed og lægger vægt på fællesskabsfølelsen i stedet for at så splid og splitte mennesker. Det er derfor mere end beklageligt, at et parti med fremmedfjendske holdninger har valgt vores by som mødested for deres konference, sagde Leon Bossen, gruppeformand for det tyske parti De Grønne, til Flensborg Avis torsdag.

Det er en holdning, Mette Thiesen tager skarp afstand fra.

- Jeg synes, at det er dybt problematisk, at der er demokratisk valgte partier i Tyskland, som har så ekstremistisk en tilgang til ytringsfrihed, at de faktisk ønsker at nærmest forbyde, at vi kan ytre os, siger hun.

Ritzau har været i kontakt med hotellet Das James i Flensborg, som afviser at kommentere sagen.