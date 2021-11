Dansk Folkepartis bagland: Giv os Pia eller Messerschmidt

DF-vælgerne Bo Martinsen og Gitte Edemann er skuffet over Dansk Folkeparti, og de mener ikke, at de holder, hvad de lover.

Lige siden den den 6. oktober 1995, hvor Dansk Folkeparti blev grundlagt, har Per Michael Hauritz været medlem af partiet.

Han er DF'er ind til hjertet, og derfor gør det miserable kommunalvalg ondt samme sted.

- Det er ikke sjovt. Vi har mistet næsten alt indflydelse her i kommunen og har kun et mandat med i byrådet, siger Per Michael Hauritz, der stillede op i Haderslev kommune.

Ifølge sønderjyden er der særligt en ting, som skyldes Dansk Folkepartis nederlag - og det er passivitet.

Per Michael Hauritz var allerede dagen efter valget langt med at pille sine valgplakater ned. Foto: Ernst van Norde

Tid til skifte

Efter en kæmpe valglussing ved det netop overstået kommunalvalg, har formand, Kristian Thulesen Dahl, påtaget sig ansvaret. Han har meddelt, at han gerne trækker sig som formand.

Det mener DF'eren fra Haderslev er den rigtige beslutning:

- Kristian er folkekær, men han har ikke kunne udfylde de sko, som Pia Kærsgaard har efterladt. Næsten alle hernede vil have hende tilbage, selvom det er urealistisk.

- Vi skulle være gået med i regeringen, da vi var var på toppen. Det er, hvad jeg hører, at de fleste borgere i Sønderjylland siger - og det er jeg fuldstændig enig i.

Ansvaret for ikke at gå med i den tidligere regering, mener Hauritz mest mest ligger på skuldrene af Thulesen Dahl, men han vil ikke placere hele skylden i Thyregod.

- Man kan ikke direkte sige, at alt fiasko skyldes Kristian, men jeg synes, at det er er den klogeste beslutning for ham at trække sig. Han har været for passiv, og det rammer os for alvor nu. Vælgerne vil se handling, og det har de ikke set endnu.

Dansk Folkeparti er gået katastrofalt langt ned i mandater over hele landet. Der var dog rigeligt med lokalpolitikere, som stillede op. Foto: Ernst van Norde

Messerschmidt skal ind

Nu hvor Per Michael Hauritz ikke tror på, at Pia Kærsgaard vil tage fanen igen, mener han, at den bedste mand til jobbet, er den Morten Messerschmidt (DF). På trods af

- Jeg kan godt se, at der hænger en tung sky over ham, men jeg mener, at han dømt uskyldigt - alle får støtte fra alle mulige kanter.

- Han vil klart være den bedste til jobbet - og partiet trænger til en frisk start, siger Per Michael Hauritz.

- Men hvis det ikke skal være ham, så synes jeg, at det skal være Peter Kofod.

Den erfarne lokalpolitiker fra Haderslev har selv siddet otte år i byrådet, men de næste fire år, skal sønderjyden finde på noget andet at lave.

Han var nemlig en af de tre mandater partiet mistede.

Per Michael Hauritz har endnu ikke besluttet, hvad han nu skal bruge sin tid på de næste fire år. Men han skal nok have sit en ny fritidsbeskæftigelse, siger han. Foto: Ernst van Norde

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bo og Gitte fra Rødekro - Vi er skuffet over deres løftebrud

Det er ikke mange pæne ord parret fra Rødekro har at sige om Dansk Folkeparti. Især Bo Martinsen er skuffet over partiet slappe udlændingepolitik.

Bo Martinsen på 68 år og Gitte Edermann på 58 år er skuffet over Dansk Folkeparti. For dem handler det om alt det 'varm luft', som parret mener, at partiet har lukket ud. Foto: Ernst van Norde

- De siger så meget, men intet af det, er blevet overholdt, siger Bo Martinsen, der tidligere har stemt Dansk Folkeparti, fordi partiet ifølge ham havde lovet at gøre noget ved antallet af udlændinge i Danmark:

- Nu er det ikke fordi, jeg går helt vildt meget op i politik. Så jeg havde mest set, alt hvad Dansk Folkeparti stod i fjernsynet og lovede om grænselukning, og jeg ved ikke hvad. Men ingen af tingene er sket.

Ligeledes mener Gitte Edermann - Bo' forlovede gennem 15 år - heller ikke, at partiet har holdt deres løfter.

- Det, der bliver lovet inden et valg, ligger alt for højt i forhold til, hvad der sker bagefter. Og det irriterer mig, siger den 58 årige kvinde.

Hvem der burde være den nye formand for det kuldsejlende parti, er ikke svært for parret at svare på.

- Jeg synes, at Pia Kærsgaard gjorde det rigtig godt, så hun burde komme tilbage og få partiet på rette spor igen, siger Bo Martinsen, mens Gitte nikker anerkendende.