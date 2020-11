Dansk Folkepartis gruppeformand vil udvise hele familier

På trods af de seneste årtiers markante opstramning af udlændingepolitikken mener Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, at der skal strammes langt mere. Og præsenterer en række forslag, der tidligere er fremsat og som for flere af dem vil være i strid med internationale konventioner.

Blandt dem er et forslag om, at indvandreres hele familie, skal kunne udvises af landet, på grund af deres kriminalitet.

- For at beskytte det danske folk foreslår vi, at der indføres et familieansvar. Det vil betyde, at en indvandrerdreng, der er medlem af en kriminel klan, kan koste hele familien en udvisning.

- Det er kun fair og en borgerlig dyd at udtrykke det store familieansvar, der er ved at have børn. Det har alt for mange udlændinge og indvandrere her i landet ikke forstået. Derfor skal vi ikke bare sende selve gerningsmanden hjem, men hele familien, siger Peter Skaarup på partiets årsmøde.

Det var det forslag, der fik daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) til at sige, at Dansk Folkeparti aldrig ville blive stuerene.

Gruppeformand Peter Skaarups beretning blev indledt med en film, der oplistede de ulyksaligheder, Dansk Folkeparti mener, at indvandring har givet i Europa og ikke mindst Sverige.

Til billeder af indvandrere og migranter fortalte spidser i partiet som Morten Messerschmidt og Søren Espersen om, hvordan antallet af muslimer vil stige i Sverige, og hvordan Danmarks stramme udlændingepolitik – som Dansk Folkeparti har haft stor indflydelses på – har undgået dette.

Peter Skaarup fortsatte med at kritisere en lang række ting. Blandt andet, at Isam B’s – som Peter Skaarup konsekvent omtaler som Islam B – har fået en sang i Højskolesangbogen.

Dansk Folkeparti vil også have bandemedlemmer udvist. Og hvis de er statsborgere have frataget deres statsborgerskab og så udvist. Det samme med vanvidsbilister, med direkte reference til den bilist, der i oktober ramte en mor og hendes barn på Frederiksberg.

- Den 21-årige araber skal aldrig sidde i en bil i Danmark igen. Derimod burde han sidde på et fly på vej mod han og hans families hjemland! Farvel og kom ikke tilbage, sagde Peter Skaarup.

Der ud over vil Dansk Folkeparti kræve, at politiet skriver etnisk herkomst i efterlysninger.

- Vores land og vort folk ligger stadigt ubeskyttet hen mod en ny flodbølge af migranter, som allerede nu er under opsejling. Derfor skal vi gøre os klar til at opføre et forsvarshegn langs den dansk-tyske grænse.

- Danmark skal ikke være et indvandringsland. Danmark skal være et udvandringsland. Derfor skal vi skrue gevaldigt op for hjemsendelserne, sagde Peter Skaarup