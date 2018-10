Dansk forsvarsminister i skarpt angreb på Trump

Præsident Donald Trump er med til at 'nedbryde' de internationale spilleregler, der har været under opbygning siden Anden Verdenskrig.

Det siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i et interview med Politiken.

Her taler han i usædvanligt skarpe vendinger om den amerikanske præsident.

- Det, der er det mest chokerende, er sådan set hans angreb på verdensordenen. Nu har vi opbygget et system, som har fungeret. Som har givet sikkerhed og velstand, siger forsvarsministeren til Politiken.

- Selvfølgelig skal der en gang imellem ruskes op i det. Men en direkte kamp mod den organiserede verdensorden er problematisk.

Forsvarsministerens udmelding kommer blandt andet, efter at han under Nato-topmødet i juli oplevede præsident Donald Trump argumentere for, at forsvarsudgifterne burde sættes op fra det nuværende mål om to procent af bruttonationalproduktet (bnp) til fire.

Her fulgte han ifølge avisen Trumps ageren med 'en blanding af chok, vrede og frustration'.

Derudover var spørgsmålet om byrdefordeling onsdag og torsdag et hovedtema på Natos forsvarsministermøde i Bruxelles.

Her slog USA igen fast, at Nato-landenes forsvarsudgifter ikke er på et tilfredsstillende niveau.

Forsvarsministeren forklarer, at Danmark ikke når op på at bruge to procent af bnp på forsvarsudgifter inden 2024.

Det danske forsvarsbudget udgjorde sidste år 1,17 procent af bruttonationalproduktet (bnp).

Med det seneste forsvarsforlig ventes Danmark at komme op på 1,3 procent i 2023

Claus Hjort Frederiksen har i mange år været stærk fortaler for det transatlantiske samarbejde og understreger, at han fortsat tager politiske retningslinjer fra en amerikansk præsident alvorligt.

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti bakker forsvarsministeren op i Politiken.

Udenrigsordfører Søren Espersen (DF) mener således, at Trump har udtalt sig 'uforskammet' over for europæiske allierede.