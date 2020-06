Dansk-libanesiske partistiftere: Pas på islam

Ahmed Akkari og en anden libanesisk flygtning stifter et centrum-venstre-parti, der klandrer venstrefløjen for 'knæfald for islam'

Den tidligere imam Ahmed Akkari, der blev landskendt for at optrappe Muhammed-krisen, offentliggjorde tirsdag aften, at han sammen med en anden libanesiske flygtning, Hanna Ziadeh, stifter partiet Nyt Centrum Venstre.

De vil give vælgere til venstre for midten og midtfor et 'solidarisk, progressivt, humanistisk og grønt alternativ', som ifølge stifterne - modsat det eksisterende centrum-venstre – forsvarer danske værdier mod trusler fra bl.a. islam.

- Ahmed Akkari og jeg synes, at der meget akut behov for at stifte et parti, der forsvarer de vestlige frihedsværdier, som i stigende er blevet undermineret af politisk islam og venstrefløjen, siger Hanna Ziadeh, der kom til Danmark i 1986 som politisk flygtning fra et krigshærget Libanon.

Han siger, at han, 'modsat andre', er meget taknemmelig for at være flygtet til netop Danmark.

- Jeg flygtede hertil med min mor, to børn og 50 dollars gemt i skoen, og er uendeligt taknemmelig glad for, at Danmark har givet mig mulighed for at uddanne mig med en Ph.D., tjene mine egne penge og købe en lejlighed.

Han synes ikke alle flygtninge og indvandrere anerkender Danmark på samme måde. Tværtimod oplever han, at mange kræver, at Danmark gradvis indretter sig efter muslimske normer.

- Hvis vi bliver ved med at forhandle med visse muslimer og løbende give afkald på danske frihedsværdier og traditioner, så kræver de mere og mere. Svinekød, kønsopdelt badning og krav om, at kun kvindelige pædagoger må tage småpiger med ud og tisse. Så må der ikke være gelatine i vingummi. Det vil kun fortsætte. Det kan ikke være rigtigt. Jeg har boet over alt i den muslimske verden. Fra Yemen til Marokko. Og derfra ved jeg, at de vil fortsætte med at kræve, og her har den danske venstrefløj i mange år været eftergivende i et knæfald, synes han.

- Det er, som om at venstrefløjen har glemt, at de grundværdier, som Danmark er bygget på, og som er grundlaget for vores frihed, er altafgørende for vores lykke. Men det yderste højre har taget patent på religionskritik. Nye Borgerlige og Stram Kurs har det som mærkesag. Og sådan skal det ikke være.

- Nej, forsvaret af vestlige sekulære værdier må ikke kun være en mærkesag for højrefløjen. Det bør være en mærkesag for alle. Vi vil give borgere på centrum-venstre-fløjen et kritisk alternativ til den etablerede venstrefløjs knæfald over for islamiske strømninger og krav her i Danmark, siger han.

Så hvad er Nyt Centrum Venstres syn på indvandring på muslimske lande?

- Vi er fuldstændigt ligeglade med, hvor folk kommer fra, så længe de til fulde respekterer og forstår de regler, som vi lever efter i Danmark. De skal ikke leve i parallelsamfund, men dele de danske fællesrum, f.eks. folkeskolen og svømmehaller - som medborgere. Så vores udlændingepolitik er anstændig og stram. Muslimer skal ikke diskrimineres, men muslimer skal søreme heller ikke forsøge at underminere danske frihedsværdier. Ikke på vilkår.

- Nej, vi skal ikke acceptere parallelsamfund, social kontrol med kvinder, eller at man kommer til Danmark og forsøger at pådutte andre sine religiøse krav - sådan som det sker nu.

- Nu nævner du selv svømmehaller som en del af det fælles sociale rum i Danmark. Er det okay, hvis en moderat muslimsk herboende medborger foreslår, at der skal være kønsopdelt badning i skolens svømmeundervisning?

- Hør. Jeg har arbejdet med menneskerettigheder i en lang årrække, og noget af det mest værdifulde, vi har i Danmark, er ytringsfrihed, herunder frihed til religionskritik. Og så kønsligestilling. Ethvert kønsopdelt rum er i strid med ligestilling af kønnene og derfor aldeles uacceptabelt. Det rammer i øvrigt altid kvinder. Det er uacceptabelt. Alle internationale konventioner siger, at kønnene er ligestillede. Det skal ingen forsøge at ændre. Punktum. Venstrefløjen er faktisk enige, men bange for at krænke visse mennesker.

Et andet tilbagevendende debatemne er religiøst betingede ønsker om, at der ikke skal serveres frikadeller i børnehaver. Hvad synes du?

- Muslimer må spise, hvad de vil. Det samme må etniske danskere selvfølgelig, og jeg kan slet ikke begribe, hvorfor muslimer forsøger at pådutte danskerne i deres hjemland, at der skal serveres noget andet mad. Så må de smøre en madpakke. Dansk madkultur inkluderer svinekød, og det skal ingen lave om på. Danskerne skal føle sig danske i Danmark, siger Hanna Ziadeh.

Den 42-årige Ahmed Akkari befinder sig ifølge Ziadeh i Grønland. Det var tirsdag aften ikke muligt for Ekstra Bladet at træffe ham. Akkari er mest berygtet for sin rolle under Muhammedkrisen, hvor han som radikal muslimsk prædikant og talsmand for Islamisk Trossamfund var særdeles ihærdig i sit vellykkede projekt med med at opildne til had og kamp mod Danmark og retten til religionskritik.

Det fortrød han senere og ændrede totalt holdning. Nu taler han i stedet mod islamisme. Det har han blandt andet gjort i forsamlingshuse, da han i 2013 tog på landsturné for at tale om islamisering.