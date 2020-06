Dansk minister nægter at blande sig

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) afviser pure, at Danmark skal tage de seneste dages angreb på journalister i USA fra myndighederne op over for landet diplomatisk. Det sker i et længere opslag på Facebook.

Ifølge DR er der sket mindst 128 overgreb på journalister i USA siden torsdag. Enhedslisten og de radikale har opfordret ministeren til at gå ind i sagen.

På Facebook lægger udenrigsministeren ud med at skrive, at han er chokeret over tv-billederne fra USA og situationen i landet, der er præget af store demonstrationer mod, hvad der opfattes om systemisk racisme.

- Tåregas mod journalister, nedbrænding af forretninger, skud mod politibetjente, hårdhændede metoder mod fredelige demonstranter, ja, listen er desværre lang.

- De sammenstød og overgreb, vi har set de seneste dage, skal selvsagt rapporteres, dokumenteres og efterforskes. Og jeg har ikke grund til at tvivle på, at det også vil ske, skriver Jeppe Kofod.

Derefter afviser han, at det er noget, Danmark kommer til at tage op over for USA officielt.

- Er det så en sag, der bør tages op diplomatisk? Her må jeg sige klart, at det er kun USA selv, der kan og skal håndtere den nuværende situation. Alle der kender USA indgående ved, at USA både menneskeligt og indenrigspolitisk står et exceptionelt følsomt sted lige nu, skriver ministeren og fortsætter:

- Den nuværende situation må ikke gøres til en udenrigspolitisk kampplads. Det må ikke misbruges af udenrigspolitiske rivaler til at fremme andre dagsordener.

De store demonstrationer er udløst af George Floyds død under en anholdelse. Videoer har vist, hvordan en betjent længe placerede et knæ på hans hals inden han døde.

Dødsfaldet bliver set som endnu et bevis på amerikanske politis racisme og vold over for den sorte befolkning.

USA's præsident har fordømt de dele af demonstrationerne, der har udviklet sig voldeligt. Han har desuden på Twitter opfordret til at demonstranter blev skudt og har varslet, at han vil sætte hæren ind.

Jeppe Kofod skriver på Facebook, at han tror USA vil komme stærkere ud af krisen.

- Jeg kender USA, jeg kender amerikanerne. Jeg ved, at de vil formå at komme stærkere og mere samlet ud af denne voldsomme, smertefulde og svære tid. E pluribus unum, venner, skriver ministeren.

Sidstnævnte en reference til USA's motto, der betyder: 'af mange, én'.