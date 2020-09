Dansk overvågningsfly nær Rusland: 'Det vil provokere russerne'

Et dansk overvågningsfly deltager i øvelse ved Barentshavet nord for Rusland

En flådestyrke af norske, britiske og amerikanske krigsskib får i disse dage selskab af et dansk overvågningsfly, der skal deltage i en øvelse i Barentshavet nord for Rusland.

Det bekræfter Forsvarskommandoen, skriver netavisen OLFI, der skriver om dansk og international forsvars- og sikkerhedspolitik.

Der er tale om et dansk, ubevæbnet patruljefly, der har til opgave at indhente overvågningsbilleder under øvelsen.

Øvelsen finder sted i Ruslands eksklusive økonomiske zone og vil 'helt sikkert provokere russerne', lyder det fra militæranalytiker Anders Puck Nielsen, da OLFI spørger ham til, om det vil provokere russerne, at der ligger en Nato-flådestyrke så tæt på Rusland.

Norge frygtede russisk reaktion

Da USA i maj sejlede krigsskibe ind i Barentshavet for første gang siden 1980'erne, ringede alarmklokkerne hos russerne, der reagerede prompte og sendte krigsskibe ud for at 'følge' øvelsen.

Efterfølgende sagde chefen for det norske forsvars operative hovedkvarter, Rune Jakobsen, at grunden til, at Norge ikke var med i maj, var, at sådanne øvelser puster til ilden i Arktis.

- Hvis vi opererer sammen med amerikanske styrker eller andre allierede styrker udenfor Ruslands ubådsbaser på Kola, så bidrager det til højere spænding.

- Det vil russerne se på som en ren provokation, sagde Rune Jakobsen i juli til avisen VG.

Under den nuværende øvelse deltager både Norge og Danmark.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har udtalt, at han ikke kan se noget konflikt-optrappende ved, at Danmark deltager i øvelsen.