Dansk politiker indlagt

Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti (SF) Rasmus Nordqvist er blevet indlagt efter problemer med galdeblæren og betændelse i bugspytkirtlen.

Det skriver han på Twitter.

'Jeg ligger derfor på Hillerød Hospital og det vil tage mig nogen tid at komme over det. Derfor vil mine hjælpsomme kolleger dække ind for mig de næste par uger.'

Nordqvist er blandt andet ordfører for fiskeri, landbrug, natur og medier for SF.

Se opslaget her:

Får opbakning

Flere fremtrædende politikere ønsker i samme ombæring god bedring til Rasmus Nordqvist.

Se et udsnit af dem her:

Opdateres ...