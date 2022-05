Dansk politiker ramt af tragedie

'Nogle gange bliver livet vendt på hovedet.'

Det skriver Sophie Løhde(V) blandt andet i et opslag på sin Facebook-profil mandag.

Hendes far er blevet ramt af akut alvorlig sygdom. Venstre-politikeren beskriver i opslaget, hvordan hun hurtigt fik tilkaldt alarmcentralen, hvorefter hendes far kom hurtigt i behandling.

- Lige nu ved vi stadig ikke ret meget i forhold til udsigterne - andet end at det fortsat er meget alvorligt.

- Jeg er selvfølgelig rigtig ked af det, og har fået en ordentlig forskrækkelse.

Sophie Løhde skriver afslutningsvis at det vigtigste for hende lige nu, er at være der for sin far.

Artiklen fortsætter under billedet..

Sophie Løhde (i den røde kjole) var en del af VLK regeringen, der blev dannet i 2016. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Flere politikere på tværs af politisk kulør har udtrykt deres medfølelse for 38-årige Sophie Løhde(V) og hendes far.

Herunder Simon Kollerup og Rasmus Stoklund fra Socialdemokratiet, samt formanden for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape.

Sophie Løhde blev medlem af Folketinget i 2007. Til daglig er hun folketingsmedlem for det borgerlige parti Venstre. Hun har i den forbindelse været Sundheds og ældreminister.

Hendes far, Ole A. Jacobsen, har også været medlem af Venstre.