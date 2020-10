Dansk professor chokeret over Trumps læge

Trump burde ikke have fået lov til at sætte sig ud i en bil, når han modtager behandling for coronavirus, mener ekspert

Han har hovedansvaret for verdens mest magtfulde mands heldbred.

Som Donald Trumps personlige læge er doktor Sean Conley manden, der skal føre den coronasmittede præsident sikkert gennem sit sygdomsforløb.

Men han har flere gange modtaget kritik. Senest ved at lade præsidenten køre en tur ud for at møde sine tilhængere med andre personer i bilen, selvom den officielle linje hedder isolation.

I sin sorte, skudsikre bil kørte præsidenten søndag en kort tur væk fra Walter Reed Medical Center, hvor han er indlagt med corona. Foto: Cheriss May/Reuters

Sean Conley er ikke uddannet traditionel læge i dansk forstand. Han er ifølge det amerikanske medie New York Times uddannet osteopat. En praksis, som først blev en autoriseret sundhedsprofession i Danmark i 2018.

Det mener professor i almen medicin Lars Bjerrum ved Københavns Universitet, ikke gør Conley særlig kvalificeret til opgaven som Trumps personlige corona-læge.

- Baggrunden for at kunne give sundhedsmæssig rådgivning i forhold til infektioner har jeg svært ved at se, at en osteopat har gode forudsætninger for at kunne give, siger han til Ekstra Bladet.

Samtidig er Lars Bjerrum chokeret over, at Trumps hold af læger med Sean Conley i spidsen søndag gav præsidenten lov til at køre en tur.

- Hvad skal det til for? Det øger risikoen for smitte. Først og fremmest for dem, der kører med ham i bilen, men også helt generelt. Når vi tænker på, hvor meget vi gør ud af at isolere folk, som har corona, så har det ingen gang på jorden at køre rundt på den måde.

Osteopati er en alternativ behandlingsform, som bygger på traditionelle sundhedsvidenskabelige fag inden for blandt andet anatomi, neurologi og fysiologi med kroppen i fokus.

Farligt råd

I USA er osteopati-uddannelsen anset som en anerkendt lægeuddannelse, hvor man ifølge Huff Post tilegner sig samme grundviden om brug og ordinering af medicin, som på medicin-studiet.

Derfor vækker det undren hos professor Lars Bjerrum, at Trump tidligere under coronakrisen fik grønt lys af Conley til at benytte malaria-medicinen hydroxyklorokin, som frarådes af lægefaglige med ekspertise i medicin.

- Der er ingen evidens for, at det virker. Tværtimod. Det kan give nogle skadevirkninger, så det tror jeg ikke, er nogen særlig god ide, vurderer professoren.

Trumps hold af læger giver dagligt status på præsidentens helbred foran Walter Reed Medical Center. Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

I weekenden var Sean Conley igen i fokus, da han lørdag på et pressemøde hævdede, at præsidenten var 72 timer inde i diagnoseforløbet, hvilket ikke stemte overens med Det Hvide Hus tidligere udmeldinger.

Kort tid efter meddelte Det Hvide Hus i en erklæring, at der var tale om en fortalelse.

På daværende tidspunkt blev der tegnet et billede af, at præsidenten havde det godt. Kort tid efter meddelte stabschefen i Det Hvide Hus, at de følgende 48 timer var kritiske for præsidentens kamp mod corona.

- Det kom til at lyde som om, at jeg forsøgte at skjule noget. Præsidenten klarer det rigtig godt, lød det Sean Conley om episoden.

Sean Conley forklarede sin tidligere tilbageholdenhed over for at melde ud, at præsidenten havde modtaget ekstra ilt ved at sige:

- Jeg ville ikke give nogen information, der kunne styre sygdomsforløbet i en anden retning.

Sean Conley har været Trumps nærmeste læge siden 2018.