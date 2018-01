Dansk professor truet på livet efter kontroversielt interview

Københavns Universitet har aldrig nogensinde før set så stort et opbud fra den internationale presse, som da professor Marlene Wind interviewede den catalanske politiker Carles Puigdemont.

Den interesse har Marlene Wind nu også fået at mærke.

- Det er meget overvældende, jeg vidste ikke, at det ville være så kontroversielt at konfrontere ham. Men der er også virkelig mange, som er blevet virkelig sure, siger EU-ekspert og professor ved Københavns Universitet Marlene Wind til Ekstra Bladet.

Carles Puigdemont gik i eksil i Belgien, efter han i oktober måned blev afsat som Cataloniens præsident, fordi han ville løsrive den nordspanske stat fra resten af landet.

(Artiklen forsætter under billedet)



Under debatten på Københavns Universitet sagde professor Marlene Wind til Carles Puigdemont, at han skulle lytte efter hendes spørgsmåk og tage noter, som om han var en af hendes elever. Foto: Ritzau/Scanpix Jonathan Nackstrand

Flere havde på forhånd kritiseret Københavns Universitet for at invitere Carles Puigdemont, og netop derfor havde den danske professor ikke i sinde at give den tidligere præsident frit lejde i interviewet.

- Der er kommet trusler, hvor folk har skrevet til mig. Men der var også en, der ringede og sagde, at jeg måtte 'face the consequences'(tage konsekvenserne red.) Det er virkelig en hård tone, siger hun.

Andre trusler har angiveligt advaret hende mod at tage til Barcelona.

Meget påvirket

De spanske medier har nu i flere dage skrevet om interviewet på Københavns Universitet, og Marlene Wind har været på forsiden af flere aviser.

Ifølge professoren, er der kommet flere dødstrusler.

- Det er utroligt ubehageligt, for det er ikke noget, som jeg har opsøgt. Nu håber jeg på, at det stilner af over de næste par dage.

- Især de cataloniere, der går ind for uafhængighed. De er begyndt at sende alle mulige svinagtige ting og prøver at få mig til at fremstå i et dårligt lys. Det er virkelig nerverne, der sidder uden på tøjet i øjeblikket, siger Marlene Wind.

De spanske myndigheder havde forud for Carles Puigdemont besøg til Danmark forsøgt at aktivere en europæisk arrestordre på ham. Men det lykkedes ikke, men han vil stadigvæk blive anholdt, hvis han tager tilbage til Spanien.

(Artiklen forsætter under billedet)



Carles Puigdemont var en eftertragtet mand, da han efter 88 dage i eksil forlod Belgien for at deltage i et interview på Københavns Universitet og i Folketinget. Foto: Tariq Mikkel Khan

Jobtilbud

Den konfronterende stil fra Marlene Wind har ikke bare skabt overskrifter i den spanske presse. Hun fortæller, at hun har fået 10 tilbud om at være hovedtaler på konferencer i Spanien.

- Jeg er på forsiden af stort set alle store af aviser i Spanien efter mit interview. Der er ikke andre i Spanien, der har været i stand til at konfrontere ham, som jeg gjorde det.

Den spanske avis El Pais har ifølge Marlene Wind inviteret hende til Spanien.

- Jeg har ikke tænkt mig at deltage i de her ting, efter jeg har modtaget de her trusler. Og jeg har slet ikke tænkt mig at rejse til Barcelona lige i øjeblikket, fordi der er sikkert nogen .. Ja, hvad ved jeg, siger Marlene Wind.