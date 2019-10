Dansk psykolog skal i fængsel: Misbrugte klient til slave-sex

'Ingen skuffede sms'er og andet pis. Slave kan give blowjob og blive kneppet, som jeg har lyst. Alt andet har ingen plads. Adlyd og læg krop'.

Sådan sms’ede den nu dømte psykolog Morten Sveistrup Hecksher til sin selvmordstruede klient. Gennem flere måneder skaffede han sig samlejer og oralsex med den sårbare klient.

Landsretten har i dag - onsdag 9. oktober - straffet psykologen fra Aarhus med tre måneders ubetinget fængsel samt frakendelse af retten til at arbejde som psykolog i fem år.

- Jeg er virkelig lettet. Jeg havde ikke været her i dag, hvis ikke jeg havde taget kampen op imod ham, fortæller offeret i sagen efter domfældelsen. Hendes identitet er Ekstra Bladet bekendt, men hun indgår anonymt af hensyn til sine børn.

- Da jeg sagde fra over for de seksuelle krænkelser tilbage i 2017, var jeg så udmagret og syg, at jeg ikke kunne overskue livet. Jeg havde mistet min identitet og følte mig ikke som andet end den luder, Morten sagde, jeg var, fortæller hun.

Psykologens SMS'er Ekstra Bladet har indsigt i de mange sms'er, som Psykolognævnet modtog med offerets klage i 2017. Det er den samme dokumentation, der nu har overbevist både byretten og landsretten om, at psykologen er skyldig.



Her er en række af de over 700 beskeder, han har sendt: I praksis betyder det, at din herre bestemmer over dig. At du ikke har noget valg, men skal gøre hvad du bliver anmodet om. Eks. komme hurtigt hertil og sutte min pik.

Vil slave være indstillet på at blive kneppet af flere mænd? Med deltagelse af mig?

Er blevet glad for *'s sublime piksutte evne. Vil have ydelsen så ofte som muligt. Gerne morgensutter og aftensutter.

Helt firkantet: jeg gør kun det jeg vil og gider. Ikke andet. Det * altid kan vide sig sikker på er at blive udnyttet og misbrugt.

Fortsatte praksis

Mens efterforskningen har stået på, har Morten Sveistrup Hecksher lovligt og uden opsyn kunne fortsætte sin psykologpraksis.

Undervejs har han fået frataget sin autorisation af Psykolognævnet, fordi han frembød 'overhængende fare' for klienter. Afgørelsen forhindrede ham dog ikke i at fortsætte som almindelig privatpraktiserende psykolog.

- Jeg er mildest talt rystet over, hvor dårlig regulering der er med psykologer. Denne her sag startede for to et halvt år siden, og han har kunnet praktisere og behandle helt frem til nu, siger offeret i sagen.

Psykologens praksis har sågar kunne fortsætte, selvom en aktindsigt har vist, at han tilbage i 2014 fik en behandlingsdom for våbenbesiddelse. Dengang fik han lov til at fortsætte som autoriseret psykolog og behandle lægehenviste patienter.

- Intuitivt virker det helt forkert. Hvordan kan en, som selv skal i psykiatrisk behandling med tvang, behandle andre mennesker, spørger lektor i sundhedsjura Kent Kristensen.

Af retspapirerne fremgår det, at psykologen dengang havde købt våben for 100.000 kroner på internettet.

Mareridt

- Jeg har ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på ham. Og det er ikke kærlige tanker eller vrede. Det er ydmygelsen, jeg tænker på, fortæller offeret for psykologens misbrug.

Hun fortæller Ekstra Bladet, hvordan hun har mareridt om Morten Sveistrup Hecksher om natten, og hvordan han har ødelagt hendes tillid til andre mennesker.

- Jeg drømmer om at kunne få et romantisk forhold til en mand en dag, men jeg har meget svært ved at forestille mig, at det nogensinde kan lade sig gøre efter det her, siger hun.

Det er undervejs i retssagen blevet forklaret af både kvinden selv og hendes psykiater, hvordan psykologen udnyttede sin særlige viden om klientens sårbare sider til at muliggøre misbruget.

'Når jeg hører min historie fortalt gennem medierne, så kan jeg for første gang se, hvor syg han er, og hvor langt ude det hele var, fortæller kvinden i sagen til Ekstra Bladet. Foto: Anita Graversen

Rollespil

Undervejs har psykologen konsekvent nægtet sig skyldig.

Til Psykolognævnet og i retten har han forklaret, at de mange seksuelle beskeder var rollespil. Ifølge ham var det en del af kvindens behandling; hun skulle udsættes for ydmygende udtalelser, så hun kunne lære at sige fra over for den slags fra andre mænd.

- Hun skulle ikke falde i med mænd, som var styret af egne behov, og som var ligeglade med hende, forklarede han i byretten tilbage i februar 2019.

Han blev tidligere på året kendt skyldig ved byretten og idømt fængselsstraf, men eftersom han ankede sagen, har han kunnet arbejde som psykolog frem til i dag, hvor landsretten fratog ham retten til at praktisere.

Morten Sveistrup Hecksher har ikke ønsket at kommentere sagen.

