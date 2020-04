Dansk toppolitiker raser: - En hetz mod kongehuset

Det vælter ind med lykønskninger til dronning Margrethe på regentens 80-års fødselsdag.

Fejringen af majestæten foregår i hele landet. På trods af coronakrisen. På afstand. Og ikke mindst i massevis på de sociale medier.

Her har en af hilsnerne dog skabt politisk røre.

Radikal Ungdom har skrevet tillykke med et opslag på Facebook, som har fået Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, op i det røde felt.

'Stort tillykke med de 80 år Margrethe! Vi kæmper ikke mod dig, men vi kæmper mod kongehuset,' lyder indledningen fra Radikal Ungdom.

'I Radikal Ungdom værner vi om det frie demokrati, hvilket står i direkte kontrast med kongehuset. Kongehuset kan fortsat nedlægge veto overfor folketinget, udpeger ministre og har juridisk immunitet. Det matcher ikke med det frie demokrati, hvor alle er lige for loven og ingen er født til magten,' skriver organisationen videre.

Men sådan et fødselsdagskort er totalt mangel på situationsfornemmelse, mener Skaarup.

- Det er langt ude, at man bruger dronningens 80-års fødselsdag til det budskab om at afskaffe kongehuset. Vi taler om en person, der har tjent Danmark på alle mulige fantastiske måder. Det er i orden at have sin mening, og den er man fri til at have, men det er godt nok usympatisk at bringe det på banen i dag, siger han til Ekstra Bladet.

Dronning Margrethe kan i dag fejre sin 80-års fødselsdag. Foto: Jonas Olufson

- Ønsker de ikke bare at sige tillykke og give deres mening til kende uden at ramme dronning Margrethe?

- Hvis det er dét, de vil, gør de det meget dårligt. Det er dårlig stil at gøre det på den måde. Det bliver en hetz mod kongehuset. Anderledes kan det jo ikke være. Man forsøger at vække republikanerne med det her opslag.

- Radikal Ungdom mangler mavefornemmelse ved at benytte denne dag. De er meget velkomne til at have den holdning, men det er det forkerte tidspunkt. Og jeg sidder jo og tænker over, at Socialdemokratiet danner regering på De Radikales nåde. Det får mig jo til at tænke på, om det er godt og rigtigt.

Foto: Stine Tidsvilde

- Har I ikke selv i DF prøvet at benytte en aktuel begivenhed til at sætte fokus på jeres politiske holdning?

- Det tror jeg helt sikkert, at alle politikere har gjort, gør og også vil gøre i fremtiden. Men man skal hele tiden have en smule situationsfornemmelse. Og der håber jeg da ikke, at vi (DF, red.) kommer til at bruge en fødselsdag, hvor man bør tale positivt om personen og ikke skal misbruge dagen, til at komme med noget som det her, der er dybt usympatisk.

- Ville det ikke være falskt, hvis de skrev tillykke og jublede på denne dag uden at være tro mod deres holdning til Kongehuset?

- Hvis man skal være stor, og det synes jeg, at man bør være på denne 80-års fødselsdag, så kunne man sige tillykke uden at komme med hele grammofonpladen. Jeg håber, at moderpartiet vil tage en god snak med ungdomsafdelingen og sige, at de skal få styr på det, siger Skaarup.

Ekstra Bladet afventer i øjeblikket en kommentar fra Radikal Ungdom.

