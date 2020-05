Dansk USA-ekspert: - Det er skidt

USA med præsident Donald Trump i front er på vej ud af ’Open Skyes-traktaten’, og det kan være et dårligt tegn, om end det ikke er overraskende.

- Når traktaten falder væk, bliver det mere ugennemsigtig, hvad det andet land har af styrker, siger Kristian Søby Kristensen, vicecenterleder Center for Militære studier og seniorforsker ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet til Ekstra Bladet.

Er det godt eller skidt?

- Som udgangspunkt er det i min analyse skidt. Selvfølgelig er der argumenterne om, at teknologien er løbet fra traktaten. Men i mit perspektiv bliver verden alt andet lige ikke mere sikker, siger han.

Mulighed for overflyvning

Traktaten gav ellers Rusland og USA mulighed for at overflyve hinanden territorier for at inspicere hinandens atombeholdning.

- Med tiden er de traktater, der giver de to lande mulighed for at kigge hinanden i kortene, faldet fra en efter en. Senest med INF-traktaten, siger Kristian Søby Kristensen.

- ’Open Skyes’ var en af de sidste traktater, der stod tilbage, og der har i den seneste tid været kritik af logikken bag den fra amerikansk side. Man mener, at teknologien er løbet fra den.

Symbol politik

Den helt store effekt i praksis kommer USA's udtrækning næppe til at have.

- Det afgørende for Trump er den symbolske signalpolitik, der ligger bag at trække sig traktaten, vurderer Søby.

Traktaten blev i første omgang underskrevet af 35 lande i 1992. Det var lande fra NATO og de daværende Warzawapagt-stater, der stod for at underskrive den. Danmarks signatur står også på den.

