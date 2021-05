Danske folkeskoler åbner helt som led i aftale om genåbning

Alle danske folkeskoleelever kan torsdag komme tilbage i skole på fuld tid.

Det står klart, efter at en aftale om yderligere genåbning natten til tirsdag er faldet på plads mellem regeringen og størstedelen af Folketingets partier.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) fortæller, at den yderligere genåbning kan lade sig gøre, fordi coronasituationen i Danmark er god.

- Vi har lavet en aftale for genåbning, som tager udgangspunkt i den gode situation, vi står i for øjeblikket i Danmark, og som sikrer, at vi fremadrettet kan åbne på en ansvarlig og fornuftig måde, siger Hækkerup.

Skolerne har frem til nattens aftale endnu ikke været fuldt genåbnet.

Hurtigst muligt

Men af aftaleteksten fremgår det, at der nu også vil være '100 procent fremmøde for 5.-8. klasse i grundskolen i hele landet'. Det skal ifølge aftaleteksten indføres torsdag 6. maj 'eller hurtigst muligt derefter'.

Derudover er partierne nået frem til, at ungdomsuddannelser kan byde elever indenfor på fuld tid fra 21. maj.

- Aftalepartierne er endvidere enige om, at resterende elever på ungdoms- og voksenuddannelserne kan møde med 100 procent fysisk fremmøde per 21. maj 2021, står der i aftaleteksten.

Imens kan elever på videregående uddannelser se frem til 50 procent fysisk fremmøde fra 21. maj.

Høj prioritet

Flere partiledere glæder sig over, at aftalen er faldet på plads - blandt andre Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen.

- Det, der har været vigtigt for Venstre på vej ind til forhandlingerne, det har været vores børn: At de kommer tilbage i skolen og også meget gerne på ungdomsuddannelserne, siger Ellemann-Jensen ved præsentationen af aftalen.

- Det første er vi lykkedes med. Altså at vi får alle grundskolens klasser tilbage i fuldt omfang nu.

Mange partiledere nævnte på vej ind til forhandlingerne, at netop genåbningen af grundskolerne havde høj prioritet.

Med i aftalen med regeringen er Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Aftalen natten til tirsdag er en opfølgning på den rammeaftale om en plan for genåbning, som blev indgået 22. marts.