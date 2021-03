Danske Regioner vil have ændret i vaccinekalenderen

Danske Regioner og de praktiserende læger vil have ændret og forsimplet vaccinekalenderen, så vaccinerne fremover udelukkende uddeles efter alder.

Det fortæller Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), og direktøren for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Jonathan Schloss, til Politiken.

For nuværende er sundhedsvæsnet i gang med at vaccinere de første seks ud af de 12 grupper i vaccinekalenderen.

Når det er overstået, mener Danske Regioner og PLO, at man bør skrotte de resterende grupper og distribuere vaccinerne baseret på borgernes alder.

Baggrunden for ønsket om en forsimplet vaccinekalender er angiveligt forvirring blandt ældre og sårbare grupper om, hvornår det er deres tur.

- Det er helt åbenlyst, at denne proces med alt for mange forvirrede og frustrerede ældre, sårbare og pårørende ikke har været god nok, siger Stephanie Lose til Politiken.

I første omgang vil PLO og regionernes forslag ikke betyde den store omvæltning. Grupperne syv, otte og ni er defineret udelukkende på alder.

Alle over 85 er ved at blive tilbudt en vaccine, og med gruppe ni har alle over 65 år fået tilbudt en vaccine.

Men for borgerne under 65 år er omkring 300.000 med 'tilstande, som giver øget risiko' eller som varetager samfundskritiske funktioner rykket foran i køen. De udgør det, der hedder gruppe 10 og 11.

Gruppe 12 - den sidste gruppe - er dybest set alle andre og udgøres af tre millioner borgere i Danmark.

Men netop forvirringen blandt nogle borgere om, hvilken gruppe de tilhører, betyder ifølge Jonatan Schloss, at de praktiserende læger bruger for meget tid på raske patienter, der enten ikke forstår eller forsøger at påvirke, hvor de befinder sig i vaccinekalenderen.

- Det koster tid og kræfter at håndtere disse raske patienter, som tages fra de syge. Og vi er meget bekymrede for de reelt syge, som enten opgiver at komme igennem til os eller må vente flere uger på at få en tid, siger han til Politiken.

Til avisen skriver Sundhedsministeriet, at vaccineprogrammet vil blive 'tilpasset og forbedret yderligere' - uden at uddybe hvordan.

