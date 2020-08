Danske soldater i kuppet Mali holder sig ude af konflikten

Mali har de seneste dage været præget af politisk uro, da præsident Ibrahim Boubacar Keita tirsdag blev taget til fange af oprørssoldater og onsdag har trukket sig som præsident.

Det danske forsvar er til stede i det vestafrikanske land i to operationer, men de holder sig i udgangspunktet helt ude af de interne stridigheder.

Det fortæller oberst Jens Lønborg, der chef for Forsvarskommandoens Operationsafdeling.

Den ene er en FN-mission, hvor to danske stabsofficerer befinder sig i hovedstaden Bamako, mens omkring 12 danskere er i Gao i den østlige del af Mali.

Derudover bidrager Danmark til den franskledede mission Operation Barkhane med op til 70 mand ad gangen og to transporthelikoptere, hvor målet er at bekæmpe terrorisme. Det danske bidrag i Barkhane er også i Gao.

- Hverken Operation Barkhane eller FN-styrken har nødvendigvis et mandat eller en interesse i at blande sig i en intern konflikt i landet, siger Jens Lønborg.

- Hvis der havde været en FN-mission i Danmark, og der opstod en borgerkrig, ville man heller ikke se FN gå ind og blande sig i konflikten.

- De danske soldater følger de retningslinjer, som henholdsvis Operation Barkhane og det lokale FN-hovedkvarter har udstedt. Situationen er begge steder meget rolig i øjeblikket, siger han.

Han understreger, at de danske soldater ikke får direkte ordrer fra Danmark, da det er lagt ud til henholdsvis FN og Frankrig, som står i spidsen for de to operationer.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) siger til TV2, at det er for tidligt at sige, om de seneste dages hændelser i Mali får betydning for de danske militærbidrag i Mali.

Mali har været præget af politisk ustabilitet de seneste måneder, hvor modstandere af præsident Keita har holdt store demonstrationer og krævet hans afgang.

Jens Lønborg fortæller, at man fra dansk side ikke har fået indikationer af, at der var et kup undervejs.

- Det er klart, at Mali ikke er Danmark, men vi har ikke fået meldinger hjem om, at der var noget alvorligt under opsejling, siger Jens Lønborg.

- Seneste melding sent tirsdag aften var, at alt var roligt, og at alle har det godt. Vores to folk i Bamako bor i ambassadekvarteret i byen, og hvis man ikke vidste, at der var et oprør i gang, var der ikke noget at spore, siger han.

Lederne af kuppet har onsdag morgen meldt ud, at de vil holde valg inden for 'kort tid'. Det skriver nyhedsbureauet AFP.