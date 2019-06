Dansker valgt til overborgmester i Tyskland

Den 46-årige dansker Claus Ruhe Madsen er søndag blevet valgt til overborgmester i den tyske by Rostock.

Det skriver DR.

Claus Ruhe Madsen vandt anden runde i borgmestervalget i byen, og her slog han sin direkte konkurrent, tyske Steffen Bockhahn, ved at sikre sig 57,1 procent af stemmerne.

Han er dermed den første udenlandske statsborger nogensinde, der er blevet valgt til overborgmester i en tysk storby, skriver DR.

Claus Ruhe Madsen har stillet op som løsgænger under sloganet 'Rostock Bewegen', som kan oversættes ordret til 'Bevæg Rostock'.

Foto: Bernd Wüstneck/Ritzau Scanpix

Han er født i København, men han har boet i Tyskland i 26 år. Han har indtil nu arbejdet som møbelhandler.

Ifølge DR har han i kampagnen blandt andet lovet, at han vil renovere havneområdet ud til Østersøen og arbejde for bedre offentlig trafik og flere cykelstier, samtidig med at han har haft klimaet højt på dagsordenen.

