Danskere i blodig krig: Råb om hjælp

Det har lange udsigter at nedkæmpe islamister i en række centralafrikanske lande. En mission, som Danmark deltager i.

Sådan lyder et nødråd fra den franske forsvarsminister, Florence Parly, her til morgen i Financial Times.

Hun kalder missionen 'en meget svær udfordring' og 'et langt sejt træk'.

- I denne krig er intet almindeligt. Det er en asymmetrisk krig. Det er en krig, der kombinerer kampen mod terrorisme og de langvarige konflikter mellem lokalsamfundene, siger hun.

Forsvarsministeren bønfalder derfor andre europæiske lande om at bidrage til konflikten, som går under navnet Operation Barkhane. Udover Danmark er det nemlig kun Storbritannien, Estland og Spanien, som deltager.

VLAK-regeringen sendte tidligere i år et militært bidrag bestående af to transporthelikoptere og cirka 70 personer til operationen, som Frankrig står i spidsen for.

De franske og danske soldater opererer over et enormt geografisk område, der strækker sig på tværs af det nordlige Afrika umiddelbart syd for Sahara i landene Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad.¨

Frankrig har 4500 soldater indsat i konflikten. Tidligere på måneden døde den 28. franske soldat. Han hed Ronan Pointeau.

Men foreløbig ser konflikten ikke ud til at udvikle sig til det bedre.

Alene i denne måned er 87 mennesker blevet dræbt ved to blodige angreb.

Et Hercules-transportfly letter fra Aalborg med kurs mod Mali i Vestafrika, november 2019. Flyet og op mod 65 danske soldater skal støtte FN's fredsbevarende mission Minusma, der med mere end 15.000 soldater er en af FN's største missioner.. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Arnested for terror

Indsættelsen af de danske soldater i konflikten er sket uden større debat i den danske offentlighed.

Men udenrigsminister Jeppe Kofod (S) lagde i slutningen af oktober, da et bredt flertal i Folketinget besluttede at videreføre indsatsen, ikke skjul på, at det er farlige folk, som de danske udsendte er oppe imod.

- Hvis man nu tager truslen fra terrorister i Mali og Sahel-regionen mod Europa og Vesten, kan jeg oplyse, at Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at det på kort til mellemlangt sigt er meget sandsynligt, at militære ekstremister vil planlægge angreb mod vestlige mål og planlægge bortførelser af vesterlændinge i regionen. Primært Mali, Burkina Faso og Niger.

- Radikalisering og terrorisme vinder i stigende grad frem i regionen og udgør dermed også en trussel mod den lokale befolkning og de internationale indsatser, som jævnligt udsættes for angreb.

- Regionen er arnested for både terrorisme og irregulær migration, sagde han ifølge Ritzau.

Nedenfor et kort fra nyhedsbureauet AFP, der viser det enorme geografiske omfang af den fransk-ledede mission.

Ekstra Bladet kunne sidste år fortælle den rørende beretning om den danske betjent Jesper, som blev fanget af terrorister i det farlige område.

