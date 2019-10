11,5 millioner kroner: Springvand flyttes få meter

Dragespringvandet på Rådhuspladsen skal flyttes et par meter for at komme til sin ret. Prisen lyder på 11,5 millioner kroner

Dragespringvandet på Rådhuspladsen skal flyttes.

Siden 1904 har springvandet stået på pladsens sydvestlige hjørne ud mod en af byens travleste fodgængerfelter.

Men den placering kan Københavns Kommune ikke leve med.

Så nu er pengene ifølge TV2 Lorry afsat og en flytning af springvandet til en placering lige præcis i midten af Danmarks måske mest kendte plads er vedtaget.

Og en sådan flytning bliver ikke en billig omgang.

For den nette sum af 11,5 millioner kroner vil Københavns Kommune flytte springvandet få meter, så det kommer til at stå i midten af Rådhuspladsen.

Herved vil det over 100 år gamle springvand ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune komme til sin fulde ret.

Forvaltningen besluttede allerede i 2016 at flytte springvandet, efter byggeriet af Cityringen var afsluttet, og såfremt man kunne finde den nødvendige finansiering.

En fond har nu støttet udgifterne til flytningen med to tredjedele, mens den sidste tredjedel er fundet gennem Københavns Kommunes budget for 2020.

Springvandet har været at finde på Københavns rådhusplads i over 100 år. Foto: TV2 Lorry.

Prikken over i'et

Det er en glad teknik- og miljøborgmester, der nu kan realisere flytningen.

'Vi har ventet i lang tid på, at metroen blev færdig, så vi kunne få vores plads (Rådhuspladsen, red.) tilbage. Nu er Metrocityringen indviet, og flytningen af Dragespringvandet vil være prikken ov'er i’et, siger Ninna Hedeager Olsen fra Enhedslisten i en pressemeddelelse og fortsætter:

'Jeg er meget taknemlig over for Aage og Johanne LouisHansens Fond for deres tilsagn om støtte til et projekt, der vil forskønne Rådhuspladsen til glæde for alle københavn're.

'Spytbakke' vender tilbage

Man skulle ikke tro det, men Dragespringvandet har faktisk været en kontroversiel størrelse, siden den blev indviet i 1904.

Ved åbningen blev den af pressen kaldt grim. Nogle sammenlignede springvandets yderste kumme med en spytbakke.

I 1954 blev det ydre bassin dog fjernet, da H.C. Andersen Boulevard blev udviddet. Men med flytningen og restaureringen af springvandet, gør bassinet dog comeback.

Således vil det ydre bassin genopstå sammen med Dragespringvandet på den nye og mere geometrisk tilfredsstillende placering centralt på Rådhuspladsen, når Dragespringvandet 2.0 efter planen indvies i foråret 2022.