12 studerende klager over Jeppe Kofod som gæsteforelæser: - Det er hyklerisk

Mandag klokken 10 skulle udenrigsminister Jeppe Kofod (S) have sat sig godt til rette i et auditorium på Syddansk Universitet i Odense for at diskutere sikkerheds- og handelspolitik.

Oplægget blev aflyst på grund af de nye coronarestriktioner, men inden det kom så langt, nåede 12 studerende at klage til ledelsen over valget af oplægsholder.

Det fortæller 20-årige Camilla Jepsen, der er studerende på SDU og en af klagerne, til Ekstra Bladet.

- Torsdag modtager vi en mail fra ledelsen om, at de bakker op om #metoo og vil gøre en masse for at støtte os, og samtidig vil de holde et foredrag med Jeppe Kofod. For nogle af os virker det meget dobbeltmoralsk, siger Camilla Jepsen.

Hyklerisk og dobbeltmoralsk

Ekstra Bladet er i besiddelse af klagen. Heri henviser de studerende til en sag fra 2008, hvor den dengang 34-årige Jeppe Kofod efter et DSU-seminar havde sex med en 15-årig pige.

'Det forekommer mig hyklerisk og dobbeltmoralsk, at SDU kan påstå, at de støtter op om denne vigtige #metoo-sag og samtidig have en person som Jeppe Kofod til at tale for de studerende', står der blandt andet i klagen, som Ekstra Bladet har fået lov til at citere fra.

En klar krænkelse

Sagen fra 2008 har fået stor bevågenhed og resulterede i, at Jeppe Kofod, der dengang sad i Folketinget, fik frataget sine ordførerskaber i en periode.

Jeppe Kofod har flere gange undskyld sagen, men det er ikke nok, mener Camilla Jepsen:

- SDU forsøger at få det til at virke, som om de er samfundsbevidste og følger med tiden, men jeg synes ikke, at de støtter vores rettigheder og forsøger at komme krænkelser til livs ved at invitere en velkendt krænker hertil for at tale med de studerende.

- Jeppe Kofod har undskyldt sagen og er siden blevet genvalgt tre gange. Hvor længe skal sagen hænge over ham?

- Det er lige netop det, der er pointen. Han har jo ikke udstået nogen straf, men er i stedet blevet forfremmet til udenrigsminister, siger Camilla Jepsen.

'Skyder forbi målet'

Over for Ekstra Bladet bekræfter Jens Ringmose, at SDU har modtaget klager fra i alt 12 studerende. Selv mener han dog, at klagerne 'skyder forbi målet'.

Det skriver han i en mail.

'På SDU har vi en nul-tolerance politik i relation til uønsket seksuel opmærksomhed. Den tilgang går vi ikke på kompromis med, og vi vil under ingen omstændigheder acceptere, at den slags finder sted på SDU', skriver Jens Ringmose og tilføjer:

'Men at mene at vi skulle formene en folkevalgt, som har adgang til landets fineste talerstol i Folketinget, adgang, når han kommer for at drøfte faglige spørgsmål med vores studerende, er et synspunkt, jeg har jeg vanskeligt ved at forstå'.

Ekstra Bladet spurgt Udenrigsministeriet, hvordan ministeren forholder sig til klagen fra de 12 studerende. Her lyder meldingen, at man ikke har nogen kommentar til sagen.