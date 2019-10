1,5 millioner kameraer i Danmark: Nu kan de filme dig meget mere

Der skal 300 nye overvågningskameraer op i Danmark med regeringens nye sikkerhedspakke.

Men det antal er nærmest latterligt lille sammenlignet med det faktum, at der allerede findes omkring 1,5 millioner overvågningskameraer i Danmark.

- Vi er et de lande, som har flest kameraer, men det betyder ikke, at vi bliver overvåget, for der sidder ikke nogen og kigger på dem, siger Kasper Skov-Mikkelsen, der er direktør i sikkerhedsbranchens brancheorganisation, Sikkerhedsbranchen.

Antallet 1,5 millioner kameraer er behæftet med stor usikkerhed, men direktøren vurderer, at tallet er troværdigt. Her er alle kameraer medregnet. Også alle de kameraer, som danskerne sat op på private grunde og ejendomme i løbet af særligt det seneste årti.

300 nye kameraer: Pisk til Mette

Og det er netop disse mange, mange kameraer som regeringen nu i højere grad vil bruge aktivt i kriminalitetsbekæmpelsen, når der i udspillet lægges op til, at erhvervsdrivende og private i højere grad må tv-overvåge offentlige arealer.

'Regeringen (ønsker, red.), at politiet i særlige tilfælde kan give tilladelse til, at private kan foretage tv-overvågning af områder, der benyttes til almindelig færdsel,' lyder det blandt andet i forslaget. Du kan læse mere her.

- Det er virkelig den store forandring i udspillet set med vores øjne, påpeger Kasper Skov-Mikkelsen.

Hidtil har de private kameraer nemlig haft meget begrænser betydning.

- 99-98 procent er passiv overvågning, som bliver slettet efter maksimalt 30 dage, siger han.

Derfor kan det alligevel give okay god mening, siger direktøren, som repræsenterer medlemmer, der lever af at sætte overvågningskameraer op, at politiet sætter 300 nye kameraer op.

- De private sidder mest indvendigt, det vil sige, der er forholdsvis lidt tv-overvågning de steder, hvor der grund til det. Derfor kan man sige, at hvis politiet placerer de 300 kameraer velvalgt og bruger dem aktivt, så kan det gøre en forskel.

- Men er vi ikke på vej mod et overvågningssamfund?

- Fra regeringens side har man valgt side og satset på kriminalitetsforebyggelse frem for persondatabeskyttelse. Men hvis det her bliver gjort ordentligt, så er der ikke nogen problemer.

- Hvilke krav skal der stilles?

- Vi har siden 2007 sagt, man skal lave en register, hvor det er op til installatørerne at oplyse, hvor kameraerne sidder.

- Der er for meget klamphuggeri derude. Det er for nemt at tage en skruetrækker i baglommen og kalde sig videoinstallatør, siger Kasper Skov-Mikkelsen.

Det lyder i regeringens udspil, at ejere af tv-overvågning skal registrere sig. Men brancheforeningen finder det utilstrækkeligt. Her mener direktøren, at det skal være installatørerne, som skal stå for registreringen.

- Så du siger ja til mere bureaukrati for dine medlemmer?

- Ja, det gør jeg, både for mine medlemmer og samfundets skyld, siger Kasper Skov-Mikkelsen.