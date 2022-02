1,64 millioner tons er Bennys store problem

Ifølge Ingeniøren er det en CO2-udledning på 1,64 millioner tons, som transportminister Benny Engelbrecht beskyldes for at lyve om

1,64 millioner tons CO2.

Det er lige nu det altoverskyggende problem for transportminister Benny Engelbrecht (S).

Mediet Ingeniøren har lavet en beregning på, hvor meget 36 vejprojekter i den nye store infrastrukturaftale vil udlede, og her er tallet landet på 1,64 millioner tons CO2. Dertil skal lægges yderligere 12 projekter, der ikke er udregninger for.

Et tal, som aldrig blev lagt frem til forhandlingsparterne, selvom de blev efterspurgt af Folketingets partier, inden aftalen blev vedtaget.

Netop det er hele sagens kerne, og Benny Engelbrecht bliver ny beskyldt for at have skjult tallene, da aftalen blev kaldt CO2-neutral, på trods af der indgår 48 vejprojekter. Heriblandt en udvidelse af flere motorveje og motortrafikveje.

Krisemøder

Ministeren selv har forklaret, at det blev vurderet, at estimaterne ikke var klare nok til, at han fandt dem relevante.

'Jeg tager samarbejdet med Folketinget dybt alvorligt, og derfor kan jeg selvfølgelig ikke leve med, at der hos nogen ordførere er tvivl, om jeg har handlet korrekt.'

'Jeg vil snarest muligt holde et møde med ordførerne, så vi kan få talt sagen igennem,' lyder det i en skriftlig svar fra Benny Engelbrecht.

Det første krisemøde fandt sted tirsdag aften, hvor SF krævede svar på et timelangt møde. Det var dog ikke nok, forklarede politiske ordfører Signe Munk til Ekstra Bladet.

Taburetten vakler under Benny Engelbrecht ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen. Se hans analyse her.

Konklusionen blev derimod en konfliktoptrapning.

- Den her sag skal ikke behandles bag lukkede døre. Derfor vil vi have et samråd og tager ministeren i Folketingssalen i næste uge. Vi har stadig mange spørgsmål, lyder det fra Signe Munk, der forklarer, at SF dermed kobler sig på det samråd, som Enhedslisten og Frie Grønne allerede har indkaldt til.

Enhedslisten og Radikale Venstre skal til møde tirsdag og onsdag, mens skæbne-samrådet ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal finde sted torsdag eftermiddag.

Bukserne brænder

Sagen startede for alvor med at rulle i weekenden på baggrund af Ingeniørens afsløring, og den truer nu Benny Engelbrechts ministerliv, vurderer Hans Engell

- Det er klart en sag, hvor Engelbrecht skal op i omdrejninger, hvis han skal bevare sin ministerpost. Statsminister Mette Frederiksen (S) fyrer ikke ministre, fordi de gennemfører regeringens politik.

- Men hun holder heller ikke hånden over ministre, der ikke har lavet deres hjemmearbejde ordentligt, sagde politisk kommentator Hans Engell mandag.

