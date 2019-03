17 kommuner sagsøger staten

17 kommuner har meldt sig klar til et søgsmål mod staten for fejl i udligningen.

* Det drejer sig om følgende kommuner:

Hjørring, Guldborgsund, Næstved, Odsherred, Lolland, Svendborg, Rebild, Assens, Mariagerfjord, Randers, Lejre, Stevns, Frederikssund, Jammerbugt, Brønderslev, Bornholm og Kerteminde.

* To kommuner har sagt nej. Det drejer sig om: Frederikshavn og Thisted.

* En enkelt har ikke taget endelig stilling endnu. Det gælder Vordingborg Kommune.

* De sagsøgende kommuner gør gældende, at de har mistet flere hundrede millioner kroner, fordi udlændinges uddannelsesniveau ikke er blevet registreret.

* Det har haft betydning for tildelingen af midler mellem kommunerne i udligningssystemet.

* Allerede i 2014 gjorde Lemvig Kommune Økonomi- og Indenrigsministeriet opmærksom på problemet.

* Fejlen er blevet korrigeret med virkning fra 2019.

* Det betyder, at kommuner, der hidtil har fået for meget udbetalt, fra 2019 får et korrekt - og dermed mindre - beløb i udligning.

* For at kompensere de kommuner, der nu vil miste kroner på den konto, besluttede regeringen sidste år at kompensere de kommuner, der fremover får et mindre beløb.

* Men der er ikke nogen kompensation til de kommuner, der mener, de har fået for lidt i udligning i de forudgående år.

* Når den sidste af de 20 involverede kommuner har behandlet sagen, er det planen, at der skal indgives stævning mod staten.

* Det skal ifølge de sagsøgende kommuner ske inden 1. juni 2019 af hensyn til risiko for forældelse.

Kilde: Statusnotat fra Hjørring Kommune.