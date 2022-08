20 år gammel brøler: - Det undrer mig da

Bendt Bendtsen forklarede i et radioprogram, at han i månedsvis overvågede sin forgængers mail. Ole Stavad (S) under sig, men tager det med et smil

En over 20 år gammel brøler begået af det daværende Økonomi- og Erhvervsministerium har nu fået nyt liv.

Tidligere økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen fortalte mandag i 24syv-programmet 'Ministertid', at han ved en fejl havde overtaget Ole Stavads mail, da han K-formanden blev minister i 2001.

Det betød, at Bendt Bendtsen lystigt kunne følge med i S-profilens dagsorden, ligesom han kunne læse med på alt fra koordinerede angreb og kritiske spørgsmål.

- Jeg ville ikke engang fortælle det til min egen departementschef, for så havde han jo fået det stoppet. Så de første gange, jeg var i spørgetid, der var jeg ekstremt godt forberedt, for jeg kendte jo spørgsmålene fra Socialdemokratiet, for dem havde jeg læst på min egen computer, sagde Bendt Bendtsen med et smil i programmet.

Læste med i et år

Det stod efter sigende på i knap et år, inden det blev stoppet.

Flere medier har efterfølgende beskrevet den aparte situation, men hvordan har Ole Stavad det egentlig med at være blevet overvåget i så lang tid?

- Jeg under mig lidt over det, at han sådan set bare lod det køre, og han var meget omhyggelig om ikke at sige noget, for så ville det blive fjernet. Normalt ville man sige, at det var en fejl, og så skulle det rettes. Men jeg tager det meget roligt og med et smil i dag, men det kan da godt være, at jeg havde reageret anderledes, hvis jeg havde vidst det for 20 år siden, siger Ole Stavad til Ekstra Bladet.

Lille stikpille

Samtidig stikker han lidt til Bendt Bendtsen.

- Bendt Bendtsen fik så mange ministerier dengang, at han havde brug for lidt hjælp. Anders Fogh var jo så omhyggelig med, at Bendt Bendtsen fik så mange opgaver i ministerierne, at han ikke blandede sig i politik. Det var ikke helt fair i mine øjne, men dengang handlede hele snakken om, hvorvidt man kunne finde et ministerium, der var lille nok til Bendt Bendtsen, griner Ole Stavad.

Ole Stavad fortæller desuden, at han selv oplevede noget lignende, da han kom ind i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt. Der fik han en mailadresse, som en fra et andet parti havde haft.

- Det gjorde, at jeg fik alle interne mails, men jeg reagerede omgående og sagde, at der var sket en fejl. Derfor undrer det mig, da jeg kender Bendt Bendtsen som en gennemført ordentlig fyr, siger Ole Stavad.

Ekstra Bladet har anmodet om et interview med Bendt Bendtsen, men han har ikke ønsket at siger yderligere. Han skriver blot følgende om sagen:

'Der var tale om mails sendt til en mailkonto tilhørende den siddende minister - ikke Ole Stavads private mailkonto. Jeg har ikke yderligere kommentarer', skriver han i en mail til Ekstra Bladet