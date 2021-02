21 Venstre-folk kan ryge ud

Nedturen for Venstre når nye højder.

I den seneste måneds tid har forskellige enkeltstående meningsmålinger tegnet et billede af et parti i vælgermæssigt forfald.

Nu viser et gennemsnit af meningsmålinger lavet af professor Kasper Møller Hansen for Altinget., at nedturen er både dyb, historisk og reel.

Sølle 12,4 procent af vælgerne ville i dag sætte kryds ved Jakob Ellemann-Jensens tropper.

Det betyder, at Venstre i snittet af målinger er faldet fem procentpoint på bare en måned.

'Hvis tallene holder stik, vil Venstre miste næsten halvdelen af de 43 pladser i Folketinget, som partiet vandt ved valget i 2019. De 12,4 procent giver nemlig kun 22 mandater,' skriver det politiske fagmedie.

Mandag morgen viser Voxmeter, at Konservative og Venstre er lige store partier nu blandt vælgerne.

Helt nøjagtigt målet instituttet Konservative til 12 procent. Venstre får 12,4 procent. Det er langt indenfor den statistiske usikkerhed.

Enkeltmålinger kan være skæve eller give et forvredet øjebliksbillede, mens Altingets vægtede snit er et mere pålideligt billede af vælgernes kryds, hvis der var valg i dag.

Venstres seneste dyk i meningsmålingerne kommer efter intern uro omkring nu tidligere næstformand Inger Støjberg.

Ved valget i 2019 fik Venstre godt 23 procent af danskernes opbakning. Dengang hed formanden Lars Løkke Rasmussen. Han er nu løsgænger sammen med en række andre prominente navne i Folketinget.

Løsgængernes fest - bliver hun den næste?